Non buttare via soldi, risparmi sulla benzina: dal tuo cellulare e senza costi aggiuntivi

Benedette applicazioni. Uno dei motivi per cui riempiamo i nostri dispositivi di applicazioni non è soltanto il loro aspetto ludico, da gaming. O perché ci facilitano il lavoro, le app ci aiutano a risparmiare.

E’ stata un’estate torrida, sia dal punto di vista climatico, con un caldo insopportabile, ma anche con quel rincaro-benzina che ha portato il carburante per le nostre vetture a oltre due euro litri.

Quel problema, pare non esserci più, col taglia taglio delle accise ridotto, a dicembre 2022, la benzina è scesa intorno agli 1,76 €/litro per il self servico, 1,91 €/litro (servito). Diesel a circa 1,85 €/litro (self), Gpl: 0,91 €/kg.

Ma sono pur sempre prezzi indicativi, espressione di una volatilità che dipende da gestore a gestore, da benzinaio a benzinaio. Come risparmiare sul carburante? Onde evitare gli dover fare screeen per ricordarci il benzanaio più economico, riecco l’ausilio delle benedette applicazioni.

Ad oggi la migliore applicazione che ci aiuta a risparmiare sulla benzina, rimane Google Maps. Il servizio internet geografico sviluppato da Google che consente la ricerca e la visualizzazione di carte geografiche di buona parte della Terra, Accessibile da sito web, o da app mobile, dalla scorsa estate, infatti, ha integrato al sua applicazione anche con i prezzi benzina: gli utenti così potranno ora vedere il corsto per il carburante, benzina o diesel al litro fa lo stesso, applicati alla pompa presente direttamente sulla mappa.

La migliore app per carburante. E’ stata anche aggiornata

Stesso discorso anche per Waze, l’applicazione mobile gratuita di navigazione stradale basata sul concetto di crowdsourcing. La start-up israeliana che l’ha sviluppata, sta rilanciando il prodotto con l’inserimento di tutta una serie A di funzionalità arricchite da una sinergia sempre più importante proprio con Google. Fra queste, è possibile consultare su Waze anche i prezzi sulla benzina in Italia, aggiornati.

Dedicato a chi invece cerca un’applicazione specifica per la benzina/diesel/GPL, carburante in generale. La migliore rimane Prezzi Benzina – GPL e Metano, come confermano i numeri: più di un milione di download, 4,4 il punteggio su Android dato dalle recensioni di chi l’ha scaricata.

L’applicazione è stata aggiornata alla vigilia di Natale, con le classiche correzione di bug, ma anche nuove funzionalità. Con Prezzi Benzina trovi subito il distributore di carburante più economico vicino a te. Come? Seleziona il tuo carburante, dalla benzina super al diesel, passando per metano o GPL, e in base alla tua posizione o all’indirizzo cercato individua subito i distributori più vicini e più economici nella tua area, sia che facciano parte delle compagnie più conosciute: Eni/Agip e Eni Selfy, Enercoop, Ego, Esso, Europam, IP e IP Matic, Noaloil, ce n’è per tutti i gusti. E per tutte le tasche.