Non è il solito aggiornamento: WhatsApp cambia tutto, a costo di fare flop

Si susseguono gli aggiornamenti di WhatsApp e ora tocca alla nuova funzione rivoluzionaria: le newsletter private.

Alcuni social network hanno avuto un ruolo preponderante rispetto ad altre nel modificare le nostre abitudini quotidiane. Se oggi il nostro modo di rapportarci agli altri è mediato sempre da qualche piattaforma sociale, lo dobbiamo a Facebook, a Instagram, a Twitter, ma soprattutto a WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, che ha utenti in 60 Paesi diversi. Una macchina così diffusa e così tanto utilizzata merita di essere sempre tirata a lucido. Ecco perché gli sviluppatori di WhatsApp continuano ad arricchire la piattaforma con funzionalità e opzioni sempre nuove, che si palesano aggiornamento dopo aggiornamento.

Come accade ogni volta, gli aggiornamenti non sono rilasciati immediatamente al grande pubblico. Questo in realtà avviene per qualsiasi software o hardware in ambito tecnologico. Ogni nuova funzionalità, ogni nuovo aspetto, deve essere prima testata per essere sicuri che le scelte disponibili e le nuove opzioni siano effettivamente in grado di apportare un miglioramento al prodotto. Negli scorsi giorni, infatti, è uscita una nuova versione beta di WhatsApp, la 2.23.5.3, che contiene non sono alcune correzioni a bug diffusi, ma lascia presagire l’arrivo di una futura implementazione all’interno dell’app.

Le newsletter private di WhatsApp

Le tracce lasciano intendere che quello che è in arrivo è la presenza di Newsletter private. Certo, il nome non è definitivo, e così nemmeno i dettagli, visto che si tratta di ipotesi scaturite da qualche indizio sotto forma di codice. Qualunque sarà il nome con cui chiameremo questa funzionalità, ciò che apporterà alla piattaforma sarà la possibilità per l’utente di condividere informazioni con molte altre persone. Inoltre, sarà un metodo per ricevere aggiornamenti e novità, proprio sulla falsa riga delle newsletter che siamo abituati a conoscere tramite le nostre caselle postali.

Detta in parole povere, con le Newsletter si potrà selezionare da chi ricevere aggiornamenti tra i propri contatti e da chi invece non riceverne. In questo modo si potrà personalizzare l’origine delle informazioni che riceviamo su WhatsApp. Da quello che si può apprendere, lo strumento non sarà completo di crittografia end-to-end, visto che sarà destinato a molti utenti. Il codice della beta lascia presagire che si tratti di una funzionalità che potremo ritrovare nella scheda “Stato”, un po’ come uno spazio privato e personale sotto il controllo dell’utente.