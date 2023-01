Ora Chrome potra fare la scansione e pulire i nostri sistemi senza bisogno di altro

Cerchi un antivirus affidabile? Molto probabilmente ce l’hai già: ecco la funzione di Google Chrome che non conoscevi.

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria rincorsa alla sicurezza digitale. L’utilizzo sempre più intensivo di Internet e, di conseguenza, l’aumento sui traffici globali di dati altamente sensibili, ha dato slancio a un’attività incessante di hackeraggio. Uno dei mezzi più noti, e più temuti, utilizzato dai criminali informatici è certamente quello del virus.

Ci sono molte modalità attraverso le quali gli hacker possono accedere a vari tipi di dati. L’utente medio, però, rischia di “sopportare” il sospetto attacco per lunghi periodi prima di intervenire. Lo strumento di prevenzione e intervento per eccellenza è sicuramente l’antivirus. Come capita per tante altre cose, tecnicismi e bassa fiducia nel prodotto rischiano di rendere ardua la scelta dell’antivirus adatto.

Per questo, oggi parliamo di un’alternativa molto semplice quanto sconosciuta. Il nostro accesso al materiale dell’Internet è mediato (e filtrato) dai browser e dai loro motori di ricerca. Una chicca che in pochi conoscono è che in uno dei più famosi è presente una funzione che permette di scansionare e pulire i nostri dispositivi gratuitamente: Google Chrome.

L’antivirus di Google Chrome che nessuno conosce

A molti sarà già capitato di affrontare problemi sul browser di Big G. In quei casi, spesso si incontrano fastidiosi pop-up con annunci, schede che non vogliono saperne di chiudersi, modifiche non autorizzate al motore di ricerca. Altre volte ci ritroviamo difronte a estensioni che non abbiamo mai installato, reindirizzamenti a pagine ignote e barre di ricerca sospette. Questi sono i campanelli d’allarme: sul dispositivo è presente un virus informatico.

Per risolvere il problema, è sufficiente aprire una pagina di Google Chrome. Da qui, recandoci sui tre puntini in alto a destra e poi su “Reimpostazione e Pulizia“, possiamo trovare la dicitura “Pulisci il computer“, insieme all’opzione che permette il ripristino delle impostazioni iniziali di Chrome. La scansione cercherà tutti i software indesiderati, concedendoci anche la possibilità di disinstallarli con un semplice click. Durante l’operazione, il dispositivo potrebbe essere riavviato per garantire la completezza dei processi.

Ovviamente, ogni caso parla per sé, e questo tipo di soluzione potrebbe rivelarsi meno adatta per alcuni rispetto ad altri. In ogni caso, la raccomandazione è quella di effettuare un controllo incrociato con un altro antivirus, come per esempio Microsoft Defender, che è già installato insieme al pacchetto di Windows del nostro sistema operativo.