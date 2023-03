Ora costa la metà ed è l’unico Pro che usi senza la patente: non farti scappare l’occasione

Una delle grandi prerogative del mondo tech è che c’è sempre una possibilità di risparmiare (a volta anche tanto) per un dispositivo. Le faccia lucente dell’e-commerce.

Una peculiarità valida un po’ per tutti i settori. Chiaramente il segmento di mercato degli smartphone è quello dove prolificano le offerte, alcune davvero allettanti, grazie all’inserimento dei benedetti coupon, sparsi qua e là su internet.

Le smart tv, grazie all’esplosione dell’Intelligenza Artificiale ma anche in virtù del prossimo passaggio, si spera definitivo, al DVB-T2, offrono tanta qualità e altrettante offerte.

Per non parlare degli indossabili. Ormai non si contano gli smartwatch, di tutti i tipi, non solo una priorità per gli atleti viste le loro infinite funzionalità. Un orologio di seconda generazione è sempre più un orologio di tutti.

Negli ultimi anni si sta facendo notare il mercato dei droni, e non solo perché le grandi aziende di di e-commerce hanno deciso di utilizzare i “robot-postini” per la consegna dei pacchi. A tal proposito il DJI Mini 3 Pro è sceso ben sotto i mille euro.

Leggero e maneggevole, visto che il peso è inferiore a 250 grammi. Rilevamento degli ostacoli tridirezionale (anteriore/posteriore/inferiore), Video in 4K/60fps e video HDR in 4K/30fps, autonomia di volo max. di 34 minuti. Riprese verticali e FocusTrack (ActiveTrack, Punto d’interesse POI, Spotlight), MasterShots e Timelapse.

Il prezzo non è più un ostacolo

“A causa di una disponibilità limitata del prodotto, ogni cliente può acquistare soltanto 3 unità. Gli ordini effettuati superiori a 3 unità saranno cancellati”. La nota ufficiale della società tecnologica di Shenzhen, nel Guangdong, i cui stabilimenti sono sparsi in tutto il mondo, leader assoluto mondiale nella produzione di veicoli aerei senza pilota commerciali con oltre il 70% del mercato globale, è tutta un programma.

Il DJI Mini 3 Pro non richiede la registrazione in moltissimi paesi, il design pieghevole lo rende facile da trasportare. La batteria di volo intelligente fornisce fino a 34 minuti di autonomia, sufficiente per soddisfare le tue esigenze di ripresa. Con sensori di visione anteriori, posteriori e inferiori, ToF e APAS 4.0 [2], Mini 3 Pro può evitare gli ostacoli anche in scenari complessi.

Insomma, un drone convince a pieno, perché fa passi avanti sul fronte della fotocamera, ma anche nell’avionica, con un miglioramento netto dal punto di vista di autonomia e sensori per il rilevamento ostacoli. Se prima il prezzo poteva essere un ostacolo, via libera: adesso online il drone si trova sopra gli ottocento euro, ma sotto i novecento.