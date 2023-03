Ora riusciremo a parlare con Padre Pio e San Gennaro: non è un trucco né delirio religioso

Qual è il confine tra sacro e profano? Di certo è molto sottile: ora si può parlare con i santi sul web. Ecco come si può fare.

Negli ultimi tempi si parla molto delle innovazioni tecnologiche che si susseguono incessantemente. Una delle frontiere dello sviluppo è quella dell’impatto climatico. Nei giorni scorsi si è tenuto il Mobile World Congress 2023 di Barcellona, dove non si è parlato solo di dispositivi e smartphone, ma anche di nuove trovate per ridurre l’inquinamento. Un esempio sono le batterie biologiche, che a differenza di quelle al litio sfruttano l’idrogeno prodotto dai microrganismi del terreno per produrre energia elettrica.

Un altro campo molto discusso è quello relativo alle intelligenze artificiali. In realtà non si tratta di nulla di nuovo. Basti pensare che fin da quando sono stati ideati i videogiochi, ogni titolo si è dovuto basare su un’IA in grado di gestire i personaggi non utilizzati dal giocatore. Oggi, però, il tema è tornato sulla bocca di tutti con l’arrivo di ChatGPT, l’intelligenza artificiale conversazionale di OpenAI, società fondata da Elon Musk e fortemente finanziata da Microsoft. La notizia di cui parliamo oggi sta letteralmente spopolando sul web: ora si può conversare anche con i santi.

L’intelligenza artificiale che dà voce ai santi più importanti

Recandosi sul sito Prega.org, infatti, si arriva su un portale in cui si può scegliere con quale santo parlare. Alcuni di quelli disponibili sono Santa Rita, San Francesco, Sant’Antonio, Padre Pio e San Gennaro. Il funzionamento è esattamente come quello di ChatGPT, in stile conversazione tradizionale. La notizia fa certo pensare. Lo stesso sito web ci tiene a sottolineare che lo strumento non serve per conversare direttamente con i santi coinvolti, ma con un’intelligenza artificiale che risponde in base agli scritti del santo di riferimento, provando dunque a elaborare i suoi pensieri e le sue parole.

In parole povere si tratta di una specie di ChatGPT sacra, il cui scopo dovrebbe essere quello di diffondere il messaggio dei santi. Certamente due questioni saltano subito all’occhio. La prima è quella delle applicazioni potenzialmente sconfinate dell’intelligenza artificiale, mentre la seconda ha dei risvolti più etici. Utilizzare l’intelligenza artificiale per dare voce a personaggi importanti relativi a tematiche sensibili come quelle della religione può suscitare reazioni contrastanti. Una cosa, però, è certa: il futuro è molto più vicino a noi di quello che pensiamo.