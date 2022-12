Paramount+: catalogo gennaio 2023, novità fantastiche ed imperdibili

Dal primo film con la bellissima Elodie in una nuova veste di attrice al tanto immancabile quanto irrinunciabile South Park, passando l’attesissima serie George & Tammy. Sono solo alcune delle chicche del primo catalogo del 2023 by Paramount+.

La curiosità di vedere l’arcinota cantante romana in una veste mai prima d’ora ammirata ha contribuito certamente al successo di Ti Mangio il Cuore al botteghino. Così, proprio nel giorno dell’Epifania, tutti quelli che non sono andati al cinema potranno vedere il film di Pippo Mezzapesa prodotto da Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema.

Il film, liberamente tratto dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, è una storia d’amore mista vendetta, ambientato in Puglia, una terra dai due volti: eccellente dal punto di vista paesaggistico e culinario, ma che pullula da criminali e da una sorta di legge del far west.

La trama si snocciola su un’antica faida tra due famiglie rivali e un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale.

Una passione fatale che porta all’inevitabile guerra fra clan. Non solo Elodie, ovviamente, ma anche Francesco Patanè, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Brenno Placido, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta nel cast, con la partecipazione straordinaria di Michele Placido.

Dal dramma all’ironia, il passo è breve. South Park da venticinque stagioni ci fa ridere, scompisciare per l’esattezza. La formula dell’irriverente satira che mette a nudo temi scottanti (politica ma non solo) propri della cultura statunitense, torna alla ribalta. Il cartone animato per adulti più provocatorio della televisione, probabilmente più dei Simpson, sarà disponibile a partire dal 12 gennaio, con sei nuovi imperdibili episodi.

Michael Shannon e Jessica Chastain hanno spaccato

Dulcis in fundo, George & Tammy: la serie probabilmente più attesa, il fiore all’occhiello del catalogo di Paramount+ di gennaio. Una miniserie televisiva drammatica americana creata da Abe Sylvia e diretta da John Hillcoat, presentata in anteprima a inizio dicembre. Ha spaccato subito, soprattutto grazie a Michael Shannon e Jessica Chastain.

I due protagonisti nei panni di Tammy Wynette e George Jones, due leggende della musica country, che raccontano una relazione complessa ma passionale, intrecciate nelle rispettive carriere. Michael Shannon ha fatto impazzire i critici, Jessica Chastain ha ricevuto una nomination come migliore attrice all’ottantesimo Golden Globe Award. Ma non finisce qui.

A gennaio su Paramount+ saranno disponibili un sacco di attrazioni: da That Dirty Black Bag a Merlin, passando per Behind The Music e Yo! Mtv Maps, Mario e Are You The One? Global Edition.