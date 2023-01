Paramount+, le novità di febbraio vi stenderanno: catalogo assai ricco

Almeno quindici novità, senza stare a contare i film iconici, nel mese dove inevitabilmente San Valentino la fa da padrone, nella proposta di Paramount+, l’ormai nota piattaforma streaming statunitense, gratuita per gli abbonati Sky, a patto che hanno sottoscritto l’abbonamento al Cinema.

Occhi puntati, ovviamente, su uno delle novità più attese di questo inizio 2013. Che fa rima con 1923, con il Premio Oscar Helen Mirren e il candidato Harrison Ford, realizzata Taylor Sheridan.

Dopo la serie 1883, con numeri da record e un successo mondiale, torna uno dei capitoli di Yellowstone, gioiellino western ambientato nel grande ranch del Montana guidato dalla famiglia Dutton, John in primis.

Otto episodi compongono la serie di una nuova generazione della famiglia Dutton, in un periodo molto difficile che include l’espansione in Occidente, la Grande Depressione e il Proibizionismo in Montana. La sinossi spiega maggiormente cosa ci dovremo aspettare da 1923, in uno dei periodi più critici, a cavallo fra le due guerra, della storia dell’umanità.

“Il prossimo capitolo della storia delle origini della famiglia Dutton, introdurrà una nuova generazione di Dutton guidati dal patriarca Jacob (Ford) e dalla matriarca Cara (Mirren). La serie esplorerà l’inizio del XX secolo quando le pandemie, la storica siccità, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione afflissero la frontiera che i Dutton chiamano casa”. La data di uscita è il dodici febbraio.

Dagli Oasis a Romeo e Giuletta

Non solo 1923, ovviamente, fra le novità di febbraio di Paramount+. E’ il mese in cui debutta Are you the one? Italia: una specie di esperimento d’amore, quasi sociologico: trovare la coppia perfetta fra dieci uomini e altrettante donne.

Febbraio su Paramount+ è anche il mese di The Journey, con Andrea Bocelli, della seconda stagione di You Honor e della prima di love me. Ma anche di The Followers (as seguidoras), At Midnight, de L’omicidio del banchiere di dio (murder of god’s banker) e delle tre stagioni di fila di Catfish UK, della nuova annata di Inside Amy Schumer, arrivata alla quinta stagione, di Coal Miner’s daughter che verte su Loretta Lynn.

Tanta musica, focus sugli Oasis con 10 years of noise and confusion: live at barrowlands. E there we were… now here we are. San Valentino viene ricordato con una selezione speciale di film e grandi classici: dal pluridecorato Paziente Inglese a Quattro matrimoni e un funerale, Ufficiale e Gentiluomo, Harry ti presento Sally, Revolutionary Road, e l’immancabile Romeo e Giulietta.