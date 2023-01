Philips lancia la Bomba, mai vista una coppia così

Philips torna a gamba tesa nel mondo dei monitor di ultima generazione, con due nuovi dispositivi tutti da scoprire. Perfetti per l’ufficio o la propria postazione da lavoro in casa, questi due schermi rendono tutto più facile, grazie alla loro risoluzione e alla tecnologia di cui dispongono. Non sono stati pensati per il gaming, ma sono facilmente adattabili a qualsiasi situazione, anche se, in questo caso, esistono monitor appositi per una resa grafica in game migliore.

Dunque, se avete necessità di rimodernare la vostra postazione tech da lavoro, è da prendere seriamente in considerazione l’acquisto di questo prodotto. I due modelli sono molto simili tra loro, con alcune piccole differenze che che si adattano ad alcune esigenze piuttosto che altre. Cosa ci aspetta, dunque, con i nuovi monitor Philips?

Innanzitutto, specifichiamo che si sta parlando dei modelli Philips 40B1U5600 e Philips 40B1U5601H. Questi due monitor rientrano nella gamma di quelli dedicati ai professionisti, perfetti per la vita d’ufficio e per lavoro. Su entrambi i modelli possiamo trovare una connessione con tecnologia USB-C, che ci permette di collegare il monitor a qualsiasi device con facilità.

Inoltre, i modelli presentano una qualità di immagine superiore, grazie al loro formato da 40″ ed una risoluzione a 2440×1440 pixel UltraWide Crystal Clear in UltraWide QHD con DisplayHDR 400. Inoltre, grazie a quest’ultimo, unito con la tecnologia LED IPS la potenzialità visiva viene ampiamente aumentata, tanto da offrire angoli di visione davvero ampi, che raggiungono i 178/178°, senza contare i colori nitidi ed il contrasto davvero degno di nota.

Una funzione importantissima di questi monitor è la tecnologia Switch KVM integrato, che permette di cambiare device con un semplice click. Grazie al MultiClient, possiamo infatti collegare il monitor a più dispositivi contemporaneamente, senza avere difficoltà nello scegliere quale utilizzare al momento. Come ulteriore tocco di classe, i monitor presentano un comodo gancio per poter appendere auricolari o cuffie non troppo grandi.

Cosa cambia tra i due modelli?

Fondamentalmente, l’unica differenza davvero degna di nota tra i due modelli sta in un dispositivo in più, che possiamo trovare sul 5601H. Qui, infatti, è presente una webcam integrata, mancante nel modello 5600. Questo lo rende più adatto per lavori che prevedono videoconferenze o videochiamate, poiché non necessita di ulteriori supporti per questo fine.

In sostanza, questi monitor risultano perfetti per diversi ambiti lavorativi. Per fotografi, architetti e grafici risultano essere uno strumento essenziale dal punto di vista di colori, luminosità e precisione sul proprio operato. Sono perfetti, inoltre, per chi ha necessità di molto spazio sul proprio schermo, come ad esempio nel caso in cui si necessiti di confrontare diversi file e documenti, comparandoli su schermo senza dover cambiare finestra continuamente.

I due monitor saranno disponibili alla vendita a breve. Il primo modello, senza webcam, sarà venduto a 809,00€ mentre il secondo a 909,00€.