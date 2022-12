PosteCasa Ultraveloce l’offerta con la fibra per casa ora in promozione, approfittane

Poste Italiane proroga la propria offerta PosteCasa Ultraveloce, per dare agli utenti la possibilità di ottenere la Fibra a 23,90€ al mese. La scadenza dell’offerta, dunque, che doveva scadere lo scorso 3 Dicembre, è stata posticipata al prossimo Gennaio, per cui si ha ancora tempo per poter valutare se aderire all’offerta del gestore telefonico.

L’abbonamento, inoltre, comprende anche una SIMcard PosteMobile comprendente Giga illimitati per la navigazione nel web. Nel caso, però, non si desideri avere una nuova SIM, è comunque disponibile la versione Start dell’abbonamento. Gli utenti, quindi, avranno poco meno di un mese e mezzo per aderire all’offerta, che scadrà il 14 Gennaio 2023.

PosteCasa Ultraveloce Start include una connessione illimitata in Fibra FTTH o Misto Fibra Rame FTTE o FTTC, questo a seconda della copertura di zona disponibile. Il costo della promozione è pari a 23,90€ al mese, anziché gli originali 27,90€ mensili previsti.Per attivare l’offerta è necessario recarsi in un qualsiasi ufficio postale. Il costo di attivazione, consegna ed installazione è pari a 39,00€ una tantum, in sconto promozionale poiché, normalmente, costerebbe 99,00€.

PosteCasa Ultraveloce Standard, invece, oltre alla connessione prevista per l’offerta precedentemente descritta, offre anche, compreso nel prezzo, una chiavetta che permette la navigazione in 4G anche su rete mobile.

Il costo della promozione è leggermente superiore della precedente e pari a 26,90€ al mese anziché 30,90€, ma comprende anche, come anticipato, una SIMcard telefonica che permette la navigazione con Giga illiitati, da inserire proprio nella chiavetta fornita da PosteMobile. Il costo di attivazione una tantum, compresa consegna ed installazione, è pari a 49,00€ anziché, come per la precedente, 99,00€. In questo caso, non bisogna necessariamente recarsi in un ufficio postale, ma è possibile effettuare l’iscrizione anche online.

Qualche dettaglio in più sulla connessione

La rete fissa Open Fiber può raggiungere fino a 1Gbps in download e 300Mbps in upload, oppure 100Mbps se su rete TIM, nel caso di tecnologia FTTH. Se la copertura, invece, prevede il Misto Fibra Rame, si avranno, sempre su rete TIM:

FTTC (EVDSL): 200Mbps in download e 20Mbps in upload

FTTE (VDSL2): 100Mbps in download e 20Mbps in upload

FTTC(VDSL2): 100Mbps in download e 20Mbps in upload

Per la navigazione su rete mobile, invece, PosteMobile si appoggia su Vodafone. La velocità di connessione può arrivare al 4G, con un massimo di 150Mbps in download.

Per quanto riguarda, invece, il pagamento della bolletta, si dovrà sostenere un costo iniziale di un’imposta di bollo di 16,00€, che comprende un totale di 8 mesi, pari a 2,00€ al mese, oltre che il normale pagamento bimestrale della fattura.