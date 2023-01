PostePay, con il nuovo anno arriva la mazzata: applicati rincari per i possessori, quasi inutilizzabile

Per un triennio è stata senza ombra di dubbio, la carta di delle Poste a cui gli italiani hanno fatto maggiore affidamento. Chissà se sarà così anche nel 2013.

Un triennio magico, a quanto per la Poste Pay Evolution, come dice lo slogan: più che un’evoluzione, una rivoluzione. Così è stato: 12 euro l’anno ben spesi per quella carta dotata di IBAN, utilissima per farsi accreditare stipendio o pensione. Ma non solo.

Con la Poste Pay Evolution i vantaggi sono stati innumerevoli in questo triennio: un utente ha potuto disporre e ricevere bonifici, domicilia le utenze e pagare i bollettini, oppure contactless o online utilizzando il tuo dispositivo, che fosse iOS o Android, e di conseguenza con Apple o Google Pay, non ha fatto mai differenza.

Un’unica app controlli saldo e lista movimenti direttamente dal tuo smartphone, scambio denaro con il servizio p2p, acquisto biglietti per trasporto (extra)urbano, ci si paga il parcheggio sulle strisce blu, ma anche il rifornimento di carburante, gestendo i tuoi addebiti diretti SEPA. E ancora

Con la PostePay si possono fare preliefi gratuitamente presso tutti gli sportelli automatici ATM Postamat, ma anche fare acquisti attraverso il circuito Mastercard online e in oltre 44 milioni di negozi in tutto il mondo.

Rincari anche su PostePay Connect

Tutto questo resterà tale anche a partire dal nuovo anno. La brutta notizia arriva per quelli che in questo triennio non si sono fidati, o non sapevano dei grandi vantaggi della Poste Pay Evolution, a 12 euro all’anno.

A partire dall’1 gennaio, infatti, il canone annuale della PostePay Evolution cambia: dai classici 12 si passa ai 15 euro, ma soltanto per le nuove richieste a partire dal 1° gennaio 2023. Il costo di emissione della carta rimarrà comunque pari a 5 euro, sempre da sommare a 15 euro di ricarica minima. Questo nuovo aumento per il canone annuo della PostePay Evolution riguarda anche le offerte convergenti PostePay Connect, quei servizi inerenti pagamenti digitali e mobile in un’unica app: anche in questo caso le nuove richieste prevedono un costo complessivo maggiore.

In questo modo è possibile usufruire anche delle funzionalità Connect, come ad esempio il servizio G2G per trasferire Giga da una SIM a un’altra, il rinnovo del piano con addebito diretto sulla carta Postepay Evolution e, soltanto con la gamma PostePay Connect Back, la funzionalità di cashback mensile. Tutto però a un prezzo maggiorato. Già, il 2023 comincia così.