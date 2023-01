Qual è il nuovo smartphone di Bill Gates? Ecco la scelta di Mr.Microsoft

Forse non tutti sanno che i foldable di sono l’oggetto del desiderio di Bill Gates. Una passione nata di recente, che non finisce di stupire.

Telefoni pieghevoli, per l’uomo che insieme a Paul Allen ha saputo dar vita nell’ormai lontano 1975 a un gigante tech chiamato Microsoft, sono la sua passione. Non perde mai l’occasione per dirlo, pubblicamente, oppure con il mezzo di comunicazione del nuovo millennio: i social.

Il penultimo dispositivo del filantropo miliardario era un Galaxy Z Fold 3, utilizzato sempre insieme a un PC portatile (quello è Microft, ovviamente), ora il passaggio al nuovo.

In una nuova sessione Reddit AMA (Ask Me Anything), Bill Gates ha rivelato che ora sta usando un Galaxy Z Fold 4 che gli è stato regalato dal presidente di Samsung Lee Jae-Yong quando è stato l’ultima volta in Corea del Sud. La mania di Bill Gates per i pieghevoli, l’ha portato direttamente alla fonte, dal numero uno di Samsung per aggiornare il suo smartphone.

Come ci si aspetterebbe, l’utilizzo quotidiano di Bill Gates coinvolge varie app Microsoft e Outlook (come alternativa a Gmail) sul suo Galaxy Z Fold 4. Il fatto che i dispositivi Galaxy Z Fold si trasformino in un tablet, in qualsiasi evenienza e per qualsiasi esigenza, permette al numero uno di Microsoft di mettere in un cassetto il suo tablet, tanto c’è il Galaxy Z Fold 4.

Cosa c’è dietro

Mentre alcuni potrebbero essere entusiasti del fatto che Bill Gates utilizzi uno smartphone Samsung anche se Microsoft produce anche un telefono Android (il Surface Duo), in realtà non è poi così sorprendente.

Quando Satya Nadella ha assunto la carica di CEO di Microsoft nel 2014, ha spostato l’attenzione dall’hardware ai servizi software che funzionano su tutti i sistemi operativi più diffusi, incluso Android.

Chiaramente sotto, sotto, c’è una partnership importante che ha portato Bill Gates a ripetere più volte dell’uso (smodato) verso i pieghevoli: Microsoft ha una partnership con Samsung che vede gli smartphone di quest’ultimo precaricati con varie app Microsoft. Non solo.

Negli ultimi anni Samsung e Microsoft si sono scambiati la possibilità di un accesso gratuito ai servizi made in Redmond, su dispositivi made in Seoul, vari dispositivi, anche sulle TV, come l’Xbox Game Pass insegna. Ora nessuno può più stupirsi delle parole al miele di Bill Gates nelle uscite pubbliche, ma anche nei suoi post-social compreso Reddit. Dietro c’è un quid che esulta dal concetto di piacere.