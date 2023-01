Qual’è la migliore Fibra Ultraveloce per casa tua? La soluzione è geniale

Secondo ookla, la migliore rete internet è quella di Sky, nel rapporto qualità prezzo. WindTre vanta il suo primato, Vodafone e TIM fanno fede ad altri dati per legittimare i rispettivi pre-domini.

Anche FastWeb e Iliadi rivendicano un qualcosa che nessuno ha, eppure la domanda rimane la stessa: quale è la migliore Fibra Ultraveloce per casa tua? Una risposta potrebbe essere un qualcosa di sorprendente.

Il punto di partenza per rispondere a questa domanda è lo stesso per tutti: in un’Italia divisa molto più delle differenza di dialetti o in nord-centro-sud e isole, dipende essenzialmente da dove si abita. Anche in una stessa città, più o meno grande, ci sono dei punti in cui WinTre prende meglio di tutti, in altri Tim, altri ancora Vodafone o perfino Iliad.

Lo stesso punto di partenza non aiuta, perché chiunque regalerà il primato a questo o quell’operatore in maniera assolutamente circoscritta. E i siti istituzionali non aiutano di certo a scovare con certezza la migliore Fibra Ultraveloce.

Sì, perché chi ci dovrebbe aiutare a comprendere meglio quale linea soddisfi meglio le nostre esigenze dal punto di vista online, danno informazioni con il contagocce o, peggio ancora, in maniera poco comprensibile da chi, per esempio, non è uno smanettone.

Navigare a… vista. La migliore soluzione

Le informazioni a disposizioni online, non sembrano molto attendibili, certamente credibili al 100% visto che a distanza di due metri, sia a Milano, per non parlare di Roma, si passa in un amen in un arco che che va dai due gigabit ai 10 megabit al secondo.

Attualmente la certezza è data da chi non ha già la fibra ottica completa, che dà ad oggi tipicamente 2,5 Gigabit (salvo alcuni Comuni dove Tim da 10 Gigabit e Iliad 5 Gigabit), può sperare di essere coperto entro il 2024 o, alla peggio, entro il 2026 (con i fondi del nuovo piano Italia 1 Gigabit), secondo i dati in mano al Sole 24 Ore.

Il primo passo per trovare la soluzione geniale, o quanto meno la migliore, è capire la copertura di dove si abita. Il secondo sono i cosiddetti siti di comparazione (ce ne sono innumerevoli da Segugio a openfiber.it, passando per fibercorp, per fare qualche esempio) dove si capirà quali offerte ci coprono, velocità e prezzi. Da qui andare direttamente sul sito dell’operatore, e ripartire dalla copertura esistente sul nostro indirizzo di casa, tenendo conto però ad oggi 1 gigabit è più sufficienti per quasi tutte le normali esigenze di una famiglia. Per tutto il resto si deve navigare… a vista.