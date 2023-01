Redmi combina il caos: invade il mercato con i suoi weareable coloratissimi e per tutti i gusti

Sono arrivati i nuovi indossabili Redmi, con tante novità e come back degni di nota. Vediamo approdare sul mercato un nuovo smartwatch, uno smartband che riprende la linea dei suoi predecessori e dei nuovissimi auricolari true wireless con tecnologia di ultima generazione della casa asiatica. Vediamo, quindi, i nuovi prodotti Xiaomi più nel dettaglio.

Nello specifico, vediamo arrivare direttamente dalla Cina il nuovo Redmi Watch 3 come modello entry level. Come smartband, invece, abbiamo il Redmi Band 2, che ripropone la linea di design del Redmi Watch 2 con il suo display più squadrato. A chiudere la fila, troviamo i nuovi auricolari TW Redmi Buds 4 Lite.

Partiamo dal prodotto di punta, il Redmi Watch 3. Questo dispositivo presenta un display da 1,75 pollici AMOLED, con risoluzione 390×450 pixel. Risulta essere un dispositivo ottimale per la gestione delle chiamate, grazie alla connessione Bluetooth 5.2 ed i suoi altoparlanti e microfono integrati. Con connettività GPS ed NFC, questo smartwatch supporta diverse funzioni, tra cui il rilevamento di ossigeno nel sangue e del battito cardiaco.

Grazie alle sue 120 modalità sportive, risulta un ottimo prodotto per chi vuole tenersi in forma. Da non dimenticare, infine, la possibilità di modificare la watch face con una varietà incredibile, poiché se ne potranno scegliere fino a 200 disponibili. Il dispositivo è resistente all’acqua fino a 5 atmosfere ed ha un’autonomia massima dichiarata di 14 giorni. Il prezzo sul mercato, al cambio attuale, è pari a circa 67€, tasse escluse.

Il Redmi Band 2, invece, è di fascia più economica rispetto al Redmi Watch 3, seppur presenti diverse caratteristiche in comune, tra cui anche la resistenza ai liquidi. Inoltre, anche in questo caso abbiamo il rilevamento del battito cardiaco, unito a 30 diverse modalità sportive e 100 watch face tra cui scegliere. Come display, il dispositivo ne presenta uno da 1,47 pollici LCD, con risoluzione 172×320 pixel ed ha, anche in questo caso, un’autonomia massima dichiarata di 14 giorni. Possiamo trovare questo dispositivo sul mercato cinese a circa 21€.

Per quanto riguarda gli auricolari?

Per finire, vediamo cosa ci aspetta se intendiamo acquistare gli auricolari true wireless Redmi Buds 4 Lite. Abbiamo parlato di tecnologia di ultima generazione, ed in particolare questo riguarda la connessione. Questi wearable, infatti, si collegheranno al vostro dispositivo tramite Bluetooth 5.3, fino ad una distanza massima di 10 metri. Equipaggiati con driver da 12mm, risultano ottimali per le telefonate, grazie al supporto di riduzione del rumore.

Risultano adatti, inoltre, anche per il gaming, poiché dotati di controlli touch che, tra le altre cose, permettono anche di gestire musica, telefonate e la modalità apposita per giocare. Come autonomia, abbiamo fino a 5 ore continuative per gli auricolari e fino a 20 ore per quanto riguarda, invece, la custodia di ricarica. Il prezzo delle Buds 4 Lite si aggira attorno ai 19€, sempre tasse escluse.