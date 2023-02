Risparmiare sulla bolletta ora è facile: casa calda tutto il giorno quasi a costo zero

Tecnologia e progresso in soccorso di una crisi per i rincari, un po’ ovunque, che sta rendendo presente e immediato futuro, un rebus.

Non solo pannelli e tegole fotovoltaiche che mescolano l’utile di un investimento che alla lunga ci farà risparmiare tantissimo al dilettevole di un mondo sempre più votato al green.

Sempre più aziende, in Italia ma anche a livello globale, stanno sviluppando un’innovativa “carta da parati” a infrarossi, in grado di riscaldare elettricamente una stanza, con una distribuzione uniforme del calore e la conseguenza di una bolletta meno cara. Due società con sede nel Regno Unito, iHelios e NextGen Heating, stanno guidando la carica sulla carta da parati elettrica, che utilizza le onde infrarosse per emettere calore in stanze specifiche o in un’intera casa. Le lastre di metallo ultrasottili vengono installate nelle pareti, nei soffitti o nei pavimenti, collegandosi all’elettricità di una casa.

Questi pannelli hanno uno spessore di circa 0,4 mm e vantano una riduzione energetica dal 30% a quasi il 100%. Insomma, una manna dal cielo, anche perché potrebbe sostituire in un futuro prossimo i radiatori inefficienti e riscaldare una stanza in modo più efficace rispetto alle precedenti iterazioni del riscaldamento radiante.

Inoltre, questi pannelli disponibili in diverse forme e dimensioni, e possono essere alimentati a elettricità, a gas o a energia solare. La versatilità è da sottovalutare, perché non si parla soltanto di interni di una casa, ma anche di esterni: vedi terrazze, leggasi giardini.

Pro e contro

I prodotti di riscaldamento di iHelios, tanto per fare un esempio sui vantaggi di questa novità, devono funzionare per circa 20 minuti all’ora per mantenere una temperatura stabile, ha riferito Smart Energy International. I prodotti possono anche essere facilmente accesi o spenti in ogni stanza, utilizzando un interruttore o un’app per smartphone. I pannelli riscaldanti a infrarossi di NextGen Heating sono realizzati con due strisce di rame parallele e uno strato di grafene, che emette le onde infrarosse quando viene alimentato con l’elettricità.

iHelios produce fogli di pellicola e pannelli riscaldanti a infrarossi, entrambi completamente riciclabili. Le lastre possono essere installate nei soffitti o sotto i pavimenti e i pannelli riscaldanti possono essere installati su superfici solide. I due prodotti dell’azienda utilizzano la tecnologia della pasta di nanocarbonio e uno strato di coefficiente di temperatura positivo come precauzione di sicurezza contro il surriscaldamento.

Certo, il costo iniziale (di più rispetto ai sistemi di riscaldamento tradizionali, come le caldaie a gas o le stufe elettriche) potrebbe rappresentare un bell’ostacolo, ma è pur sempre un investimento, dal risparmio sicuro negli anni.