Robot lavapavimenti, ecco come scegliere quello giusto senza spendere un capitale

Vuoi per moda, vuoi per un effettivo e conclamato risparmio di tempo e fatica, fornitori e negozianti stanno continuando ad avere notevoli richieste sui robot aspirapolvere.

Anche in questo caso, la regola universalmente riconosciuta è legata in primis alle vostre casse, ma anche alla grandezza della vostra casa. Non solo, anche che pavimenti avete, perché va da sé che chi ha un parquet deve ragionare in un modo, chi non ce l’ha in un altro.

Bisogna ammetterlo, in barba a chi preferisce fare le pulizie di casa old style: i nuovi robot aspirapolveri sono di una comodità disarmante: non devi spostare nulla, basta mappare la tua casa e poi farà tutto lui. Detto ciò, però, la scelta oculata va fatta.

Se hai dei pavimenti normali, non occorre spenderci molti soldi, l’importante è che il tuo robot aspirapolvere abbia un serbatoio grande (il più grande possibile) e soprattutto sia dotato esplicitamente di quei sensori che evitano cadute o “frontali” con qualche zampa di un mobile.

I robot aspirapolvere sono progettati per pulire la tua casa con il minimo aiuto. Alimentate da una batteria ricaricabile, queste macchine senza fili possono imparare a orientarsi nella stanza utilizzando sensori e telecamere. Sono generalmente in grado di schivare le scale e sono abbastanza piccoli da passare l’aspirapolvere sotto i mobili bassi. Dopo aver ricaricato completamente il tuo robot aspirapolvere, dovresti essere in grado di farlo iniziare subito a pulire.

Sensori fondamentali. E occhio alla batteria

Potrebbero essere necessari alcuni passaggi prima che il tuo robot aspirapolvere possa apprendere correttamente la disposizione della tua stanza. Tendono a “tastare” la loro strada andando a sbattere contro pareti e mobili, quindi dovresti lasciare la tua stanza il più ordinata possibile.

Il vantaggio principale degli aspirapolvere è la possibilità di girare per casa e pulire dappertutto, senza fare rumore. Questo è da mettere in preventivo quando lo si vuole acquistare, più alti sono i decibel e più problemi avrete con i vostri animali o, peggio ancora, i vostri vicini di casa.

I sensori hanno un ruolo fondamentale: alcuni modelli possono anche memorizzare i layout evitando di colpire pareti o mobili, ma soprattutto di cadere da una sporgenza, pensando a una casa a due piani con una scala. Molto dipende anche dalla metratura della casa, se non fosse che l’autonomia degli aspirapolveri robot è direttamente proporzionata alla potenza delle batterie. Più sono grandi, meno dovrai stare ad aspettare che si ricarichi.