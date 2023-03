Se hai Android non devi perderti queste App: Ecco cosa possono fare per te ed il tuo smartphone

Il Google Play Store di Android è pieno zeppo di applicazioni. Alcune di esse sono davvero imperdibili: ecco le migliori 5. Si tratta di quattro applicazioni gratuite e una a pagamento che cambieranno il modo di rapportarsi con i device e con l’ambiente circostante.

Da quando sono state introdotte, le applicazioni hanno cambiato totalmente il modo di utilizzare i nostri smartphone. Gli store sono pieni di alternative con scopi tra i più diversi: intrattenimento, videogiochi, produttività, e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, districarsi in questo mare magnum di alternative non è per nulla semplice. Anzi, è letteralmente impossibile riuscire ad esaminare ogni app presente negli store. Oggi parliamo di quelle che si possono trovare su Google Play Store, quindi le app dedicate ai sistemi Android.

Se hai un device Android, sia esso uno smartphone o un tablet, abbiamo pensato a cinque applicazioni di cui non potrai fare assolutamente a meno. Quelle che andiamo a presentare toccano ambiti completamente diversi: ce n’è una che permette di leggere fumetti, una per visitare città in VR, un’altra per connettersi con la bici, una per seguire eventi sportivi e, infine, un videogioco interessantissimo. Partiamo dunque ad elencare le 5 app imperdibili per i sistemi Android.

Le 5 app da non perdere se usi un dispositivo Android

Cominciamo con DC Universe Infinite. Quest’app permette di abbonarsi per usufruire del più grande catalogo di fumetti DC al mondo. Ci sono oltre 25mila contenuti da leggere con un lettore integrato, con la possibilità di salvare i preferiti, creare elenchi nella libreria personale e scaricare fumetti per leggerli offline. Proseguiamo con Paris Boat Trip VR 360, l’applicazione che consente di fare un tour per Parigi senza recarsi fisicamente in Francia. Le immagini sono fotografie reali e permettono di guardarsi intorno nell’ambiente senza vincoli. Quest’app è disponibile a pagamento.

Trek Central serve per connettere lo smartphone alla bici elettrica, implementando le funzioni di geolocalizzazione, tracciamento attività e rilevazione autonomia. F1 TV è l’app per seguire gli eventi della Formula 1 con live, commenti, statistiche e replay. Le trasmissioni sono disponibili in 6 lingue diverse e toccano anche altre serie come la F2, la F3, la W e la Porsche Supercup. Concludiamo con un videogioco: Family Adventure: Find way home. In questo gioco ci ritroviamo a gestire una famiglia dispersa su un’isola tropicale. Lo scopo sarà quello di sopravvivere per poter tornare alla civiltà.