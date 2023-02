Se lo smartphone ti da questi segnali è il momento di cambiarlo prima di perdere tutti i tuoi dati

Fino a quando può tirare uno smartphone? Ci sono alcuni segnali inequivocabili che indicano che il suo tempo è finito. Ecco quali sono.

L’utilizzo e il consumo dei nostri dispositivi elettronici sono temi che frequentano i pensieri dei consumatori da un po’ di tempo. Le spese imponenti da affrontare per acquistare device con tecnologie sempre più evolute fanno sì che gli utenti si pongano domande sulla durata dell’oggetto prima che questo diventi inutilizzabile. A rendere questo argomento ancora più delicato è la presenza delle nostre informazioni private e di dati sensibili all’interno degli stessi notebook, tablet o smartphone.

Molti di noi tenderanno ad affezionarsi a un dispositivo che soddisfa le proprie esigenze, cercando di mantenerlo utile e in vita per più tempo possibile. In alcuni casi, però, questo non può accadere. Per chiunque possegga un device oramai datato, c’è da fare attenzione sulla questione, chiedendosi seriamente se non sia arrivato il momento di scegliere un altro dispositivo. Per capire quando arriva questo momento, non ci ritroviamo completamente senza informazioni. Indicazioni importanti arrivano direttamente dai dispositivi che utilizziamo. Ecco, dunque, i cinque segnali che ci fanno capire che il nostro smartphone è al canto del cigno, e che dobbiamo sostituirlo il prima possibile.

Lo smartphone è troppo vecchio: cinque segnali che bisogna tenere d’occhio

Ovviamente, si tratta di indicazioni generali, e i più affezionati potrebbero in ogni caso decidere di continuare ad utilizzare il proprio dispositivo rinunciando a qualcosa. Il primo segnale è quello dell’autonomia, che col passare del tempo diventa sempre più esigua per il ciclo di vita naturale dello smartphone. Quando non si riescono più ad effettuare operazioni quotidiane, però, la questione diventa seria. Le prestazioni sono il secondo campanello d’allarme: crash continui e lag insistenti possono diventare la regola piuttosto che l’eccezione a seguito di aggiornamenti software non supportati da hardware obsoleti.

Terzo segnale: memoria costantemente insufficiente. Tutti noi prima o poi ci ritroviamo in questa situazione, in cui non si riesce più a scaricare applicazioni e contenuti sempre più esigenti in termini di spazio. Il quarto segnale è il più ovvio, e si riferisce alla cessazione del supporto software per il device. Ultimo ma non ultimo, l’aspetto relativo alla qualità delle fotografie elaborate dal comparto fotografico. Quando queste iniziano ad essere di un livello troppo basso, ciò preannuncia la necessità di acquistare al più presto uno smartphone nuovo.