Smart Home | Davvero i dispositivi intelligenti fanno risparmiare tutti questi soldi in bolletta?

Pochi gadget possono realmente abbassare i consumi e alleggerire le pesanti conseguenze della crisi globale.

Il mondo della domotica è in espansione. Per due ordini di motivi: i prodotti smart per la casa ci aiutano a vivere meglio, in certi casi ci sostituiscono proprio, rendendo la nostra vita in casa più rilassante. Ma oltre che dilettevoli, i dispositivi intelligenti ci aiutano a risparmiare, di questi tempi critici, una mano santa.

I dispositivi per la casa intelligente non solo facilitano la chiusura della porta del garage (per esempio) o la sicurezza della casa. Possono anche aiutarti a risparmiare energia e denaro, se li usi correttamente.

I dispositivi smart-home ottimizzano luce e gas, utilizzando uno smartphone per il controllo da remoto. Con un programma semplice e intuitivo si può configurare il tutto per non ritornarci su. Il controllo sulla smart-home fa risparmiare energia, evitando in primis gli sprechi. Un ottimo punto di partenza. Venendo al pratico, il punto di partenza dobbiamo essere noi.

Imparare a spegnere le luci in una stanza dove non siamo presenti, deve essere automatico. Il secondo passo è quello di sostituire le lampadine alogene con le quelle a LED: costano di più ma durano di più e consumano meno. Molto meno. Fino all’85% in meno rispetto a quelle tradizionali. Non solo. Con le lampadine a LED e una casa smart, si può controllare il tutto da remoto, e se qualche luce è rimasta accesa, si può spegnere. Insomma, un signor investimento.

Quanti prodotti utili ed economici

Un’altra opzione, per la persona che sa come cablare una presa, è un interruttore della luce a parete intelligente, che sostituisce l’interruttore della luce esistente, con il fine di controllare gli apparecchi di illuminazione.

Una presa intelligente affronta le stesse funzioni di accensione, spegnimento e programmazione per lampade e piccoli elettrodomestici. A questi si possono aggiungere le lampadine a LED.

Una presa intelligente offre un modo economico per controllare le luci. Un Wyze Plug, tanto per fare un esempio, costa meno di 30 dollari.

Anche un rilevatore di fumo è tanto comodo quanto economico: si parte da una trentina di euro per arrivare a poco più di cento. Altro prodotto che non può mancare in casa nostra sono i rilevatori di perdite intelligenti, utilissimi per servizi igienici, lavastoviglie e acquari: ti avviseranno prima che le piccole pozzanghere si trasformino in allagamenti. Il costo? Dai 30 ai 70 euro, al netto di promo che online si trovano sempre.