Smartphone, quanta batteria rubano i display always-on? La verità è sconvolgente

Quello della durata della batteria è un problema che coinvolge parecchi utenti, tanto da doversi portare un power bank con tanto di cavo per poter ricaricare il proprio smartphone anche fuori casa. Qual è, però, uno di quegli elementi che incidono particolarmente sul consumo energetico del nostro dispositivo?

Sono stati effettuati diversi test a riguardo e i risultati lasciano basiti molti utenti. Uno degli ultimi, in particolare, riguarda quei dispositivi che portano un display always-on. Cosa significa questo? In pratica, sono presenti sul mercato degli smartphone che hanno il display sempre attivo, ma quanto incide questo sulla durata della carica della nostra batteria?

Tra le prove effettuate, uno degli ultimi test riguarda uno degli ultimi dispositivi di casa Apple, l’iPhone 14 Pro Max. La funzione del display always-on di questo dispositivo sembra apprezzata dalla maggior parte dell’utenza, ma esiste anche il retro della medaglia, relativo al consumo della batteria dello stesso.

Il test è stato eseguito da PhoneBuff, che ha deciso di mettere a confronto le statistiche di consumo sul modello iPhone 14 Pro Max, prima con e poi senza questa funzione attiva. Nonostante possa sembrare utile, infatti, una delle domande che gli utenti che la utilizzano si pongono è quanto effettivamente valga la pena tenerla on, a discapito della batteria.

A tal proposito, Apple ha deciso, tramite l’aggiornamento di iOS 16.2, di accontentare quegli utenti che preferiscono una maggiore personalizzazione del proprio smartphone. Per questo, ora è possibile disabilitare sfondo e notifiche per quanto riguarda il display always-on. rendendo di fatto lo smartphone molto più simile ai dispositivi Android in commercio.

Consumi effettivi, qual è la differenza?

Innanzitutto, bisogna tenere presente che esistono dei casi in cui lo schermo sempre attivo si disattiva in maniera automatica. Questo avviene principalmente quando l’iPhone è posizionato con lo schermo verso il basso o quando viene tenuto in tasca. Inoltre, diverse funzioni possono disabilitare la funzione, come lo Sleep Focis, la modalità basso consumo, CarPlay. Anche l’utilizzo della Continuity Camera disattiverà la funzione.

Inoltre, lo schermo always-on andrà in off anche nel caso in cui non si utilizzi il dispositivo per diverso tempo, o ci si allontani troppo da esso. In quest’ultimo caso, però, sarà necessaria l’associazione ad un Apple Watch, tramite cui verrà rilevata la distanza dal proprio dispositivo.

In sostanza, tenendo lo schermo sempre attivo con lo sfondo on, la batteria avrà un tasso di consumo maggiore dello 0,8%, mentre in assenza di sfondo sarà dello 0,6%. Dunque, non è presente un aumento di consumo eccessivo quando si utilizza questa funzione, che potrà essere disattivata comunque nel caso in cui si necessiti di mantenere lo smartphone acceso il più a lungo possibile. Potete avere un esempio del test completo nel video qui riportato nell’articolo.