Social | se ti chiedessero soldi per questa funzione stai a distanza, la truffa è dietro l’angolo pronta a ripulirti

E se le spunte blu di Facebook non fossero così sicure come si pensa? Sono state scoperte alcune pagine false, anche se verificate. Com’è possibile? Gli esperti del mondo digital convengono su una falla fondamentale: chi accede alle spunte blu, può comunque cambiare nome, fingendosi un personaggio o un marchio famoso.

Il mondo dei social, in realtà, è molto più selvaggio di quanto appare. Le voci che richiamano all’attenzione digitale, in realtà, non sono mai mancate. Ora più che mai, questo avvertimento diventa importantissimo. Potremmo elencare almeno due motivi, sopra tutti, che dovrebbero spingere gli utenti dell’Internet e dei social a prestare un’attenzione ancora più elevata nei confronti di ciò che si trova sul web.

In primis, la diffusione dei sistemi basati su intelligenze artificiali molto sviluppate. Gli strumenti che sono disponibili al giorno d’oggi consentono di fare praticamente di tutto, e i bot supportati dall’IA, potenzialmente, sono in grado di aiutare i criminali in mille modi. In secondo luogo, gli stessi attacchi informatici sono lievitati negli ultimi anni. Gli avvenimenti geopolitici, dalla pandemia alla guerra, hanno portato alla creazione di veri e propri schieramenti, con hacker specializzati in grado di puntare target in maniera arbitraria e pericolosa per chiunque si ritrovi vittima in quel momento.

Anche su Facebook il rischio è alto: attenzione ai profili verificati

Già su Twitter abbiamo visto quanto sia semplice ottenere le famose spunte blu, che danno autorità e riconoscimento al profilo che le porta. Su Facebook, invece, il problema che è venuto a galla è molto più concreto. Sul social di Meta, infatti, ultimamente sono state segnalate molte truffe provenienti da persone famose e da profili verificati. Com’è possibile che Elon Musk si faccia inviare bitcoin da persone a caso promettendo grossi guadagni, per poi sparire nel nulla? Semplice, nonostante le spunte blu che indicano la verifica dell’account, a mandare il messaggio è stato un criminale.

Molte voci si sono sollevate in protesta nei confronti di Meta per questo motivo: esiste una grave falla, molto semplice da sfruttare. Quando un profilo riceve le spunte blu, infatti, questo può liberamente cambiare nome. Diventa semplice, dunque, ingannare gli utenti fingendosi personaggi famosi. Molti sostengono che questi profili non dovrebbero avere la possibilità di cambiare nome. In ogni caso, per adesso, l’unica cosa da fare è prestare grossa attenzione alle proposte che arrivano da chiunque sui social.