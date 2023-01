Solo con Expert “Fuoritutto” sconti dal 10% al 50% su tutta la tecnologia e vendite combinate

Un concentrato di offerte. A differenza di altre catene di distribuzione di prodotti elettronici di consumo, elettrodomestici, informatica, telefonia e prodotti per la casa, Expert diminuisci il tempo di offerte, ma aumenta la sua proposta.

Vero è che il volantino Fuoritutto ha validità soltanto fino all’11 gennaio, ma propone delle promo che partono dal 10% al 50%, passando per il 20%, 30% e 40% di scontistica su tantissimi dispositivi, con vendite combinate.

Per le smart tv, uno dei dispositivi più ricercati di questi periodi se non fosse per la rivoluzione da digitale terrestre entrata di fatto nell’era del DVB-T2, il digitale terrestre di seconda generazione, spicca il TCL LED UHD 4K da 55 pollici. Sviluppato in esclusiva da TCL, è uno dei suoi prodotto migliori grazie al miglioramento dinamico dei colori, progettato per ottimizzare automaticamente la brillantezza del colore.

Un algoritmo proprietario espande la palette colori tradizionale, offrendo un’esperienza visiva più ricca e di alta qualità. Oltre la qualità del prodotto, ecco un prezzo alla portata di tutti: col volantino Expert Fuoritutto, il TCL LED UHD 4K da 55 pollici costa 349 euro.

Se le smart tv in questo momento vanno per la maggiore, non meno interessanti sono le promo nel segmento tecnologico della telefonia. La prova comprovata nel volantino Expert Fuoritutto è il Redmi Note 11 Pro 5G.

Focus sui Notebook: un’offerta alquanto interessante

Uno smartphone tanto popolare quanto molto apprezzato dagli utenti in quanto abbina la qualità made in Xiaomi alla quantità delle sue specifiche, a un prezzo notevolmente ridotto. Il cellulare in questione, quello scontato nel volantino di Expert ha uno storage di 128 giga di spazio di archiviazione, ram 6144 MB quadband, NFC Wi-Fi 4G-LTE 5G-LTE. E ancora.

Display Amoled fhd+ 2400×1080 6.67′‘, sistema operativo Android 11 con MIUI 13 processore octacore 2.2 GHz. Batteria monstre da 5.000 mAh, per quanto riguardo il comporta fotografico: fotocamera posteriore da 108 Mpx, fotocamera frontale da 16 Mpx, offerto nella colorazione graphite gray a soli 299 euro.

Nella copertina del Fuoritutto di Expert valido fino all’11 gennaio spazio anche per i notebook. Fra questi colpisce l’Acer Aspire 3, offerto nella colorazione nera. Un notebook da 15.6 pollici, Intel Core i3 1005g1, velocità 1.2 GHz, ram 8 GB, ethernet 10/100/1000, wifi 802.11a/b/g/n/ac, HDMI standard. Ideale per il lavoro da casa, per scuola o lavoro: tutte le prestazioni di cui hai bisogno con i più recenti processori Intel o AMD1, senza interrompere le applicazioni in esecuzione. Da Expert costa 499 euro.