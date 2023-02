Soluzioni geniali, usare un vecchio smartphone come periferica per il tuo PC; sarà estremamente utile

Il bello di un mondo tech è che basta poco per trovare una soluzione fai-da-te che possa farti risparmiare denaro, magari utilizzando un dispositivo che non utilizzi più. Anziché lasciarlo in un cassetto, per esempio, uno smartphone può essere utilizzato come trackpad.

Il trackpad, in soldoni, è una superficie di interfaccia sensibile al tocco che permette di manipolare e interagire con il computer portatile attraverso i gesti delle dita. Un modo alternativo per spostare il cursore sullo schermo tramite smartphone, magari quando ti si rompe all’improvviso il mouse, selezionare e aprire applicazioni o programmi, evidenziare il testo, interagire con i browser web, e altro ancora.

In questo modo, è possibile creare scorciatoie e modificare i gesti accettati in modo che siano più naturali per voi. Insomma, il vostro vecchio smartphone, Android, come una periferica. Se non hai un mouse a portata di mano (ormai dopo un po’ questi dispositivi in pratica si rompono da soli) o se il touchpad del tuo laptop non funziona correttamente, puoi sempre utilizzare il tuo vecchio dispositivo Android come touchpad improvvisato per il tuo PC. Il classico rimedio fai-da-te? Certo, ma funziona davvero.

Collegando il dispositivo Android al PC in modalità wireless, infatti, puoi aggiungere una nuova dimensione di controllo alla tua esperienza di navigazione o di lavoro. Una volta connesso, puoi utilizzare il touchscreen proprio come un touchpad standard, completo di tocco con più dita, gesti e azioni di tocco.

Tastiere wireless, le trovi ormai ovunque

Alcuni ti consentono persino di eseguire il mirroring del display del tuo PC o di controllare la riproduzione di contenuti multimediali e musicali. Puoi usare il tuo telefono come clicker per le tue presentazioni (tramite GitHub ). Oppure trasforma il tuo dispositivo Android in un controller di gioco virtuale per il PC.

Alcune raccomandazioni, però, vanno fatte. In primis bisogna connettere il telefono e il PC alla stessa rete Wi-Fi, in alternativa si possono puoi accoppiare in modalità wireless su una connessione Bluetooth. Unified Remote è la soluzione più versatile e ricca di funzionalità, che offre oltre 40 tipi di telecomandi e tanto altro. La versione gratuita ha il mouse e la tastiera di base, per il resto si paga 4,99 dollari.

Download e installazione dell’app, poi sul sito web bisognare scaricare il serve, un’app complementare. Quindi apri l’app Unified sullo smartphone Android. L’app dovrebbe rilevare automaticamente il server PC e offrirti una selezione di telecomandi, incluso un touchpad completamente funzionante. In alternativa, comunque, si possono scegliere manualmente i telecomandi specifici dell’app.