Speciale Unieuro, ecco la promozione su condizionatori e asciugatrici che paghi la metà: benvenuto risparmio

Anche quest’anno è quasi finito ma, nonostante si viva il pieno dell’inverno, Unieuro pensa già alla prossima bella stagione con le sue offerte di fine 2022. Sul sito ufficiale, infatti, è presente una particolare promozione che unisce le due stagioni più estreme, inverno ed estate, con delle offerte davvero uniche.

Pensando all’estate, una delle prime cose che viene in mente è l’innalzamento delle temperature, che porta molti a pensare di acquistare un nuovo condizionatore, orientandosi su quelli che fanno risparmiare di più a causa della crisi energetica. Unieuro anticipa i suoi acquirenti pensando anche a chi ha difficoltà con l’asciugatura dei propri capi a causa delle temperature invernali.

È così che nasce la promozione Il Momento è Giusto, che unisce le necessità degli utenti sia per gli acquisti estivi che invernali. Con questo tipo di offerta, infatti, acquistando un condizionatore in vista dei periodi più caldi, si potrà avere in regalo un’asciugatrice davvero utile in qualsiasi mese dell’anno.

Per approfittare delle offerte, basta visitare il sito ufficiale Unieuro ed aprire la pagina dedicata a questa promozione. Qui, oltre che trovare il regolamento che ci permetterà di aderire all’offerta, potremo trovare tanti dispositivi con forti sconti, anche fino al 50%. Non tutti gli articoli rientrano nella promozione, ma capire con quali si può avere l’asciugatrice Hoover in omaggio è molto semplice.

Tutti quelli che rientrano nell’offerta, infatti, riportano la dicitura Asciugatrice in Regalo. Per avere una lista completa di tutti i dispositivi che rientrano nella promozione, è possibile cliccare sul tasto Scopri di più direttamente nel banner della pagina. In questo modo, si potrà accedere al regolamento completo di dispositivi. Il numero di asciugatrici Hoover che potranno essere consegnate gratuitamente agli acquirenti è limitato e ne sono disponibili in totale 20.000.

Le offerte migliori sui climatizzatori

Tra le offerte più interessanti sui dispositivi di climatizzazione in vendita, troviamo due Dakine. Per la precisione, vediamo il modello ARXF50A, venduto al 49% di sconto per 999,00€ totali, assieme al modello ARXF60A, presente in promozione con il 42% di sconto per un prezzo finale di 1279,00€.

Assieme a questi, troviamo il CY12FAOUT di Candy, con uno sconto del 49% per 799,90€ totali. Tutti i prodotti prevedono la consegna gratuita al proprio domicilio, con possibilità di assistenza aggiuntiva di 36 mesi a partire dallo scadere del periodo di garanzia di 24 mesi aggiungendo una piccola somma di denaro, pari a 115,49€.

Tra i servizi aggiuntivi, sono presenti il ritiro del vecchio dispositivo e la consegna al piano. La promozione sarà valida fino al 2 Febbraio 2023.