Sta facendo stragi nei portafogli degli italiani: truffa semplice quanto micidiale, evitala così

Truffa o genialata di marketing? Quando facciamo la spesa, è lo stesso carrello a influenzarci. Ecco come fa.

Oramai i consumatori di tutto il mondo hanno raggiunto un grado di consapevolezza in relazione agli acquisti che è diventato ancora più complicato orientare i processi di marketing. Eppure, gli sforzi dedicati agli studi che vanno in questa direzione sono molteplici. Uno degli ambienti più indicati per mettere in pratica i frutti di questi studi è sicuramente il supermercato, un luogo pieno di prodotti differenti, fatto di percorsi ben studiati e prodotti posizionati con una logica che vuole spingerci all’acquisto.

Spesso è volentieri, nonostante tutte le accortezze del caso, ci ritroviamo a tornare a casa dal supermercato con molti più prodotti di quelli che ci eravamo promessi di acquistare. Questo ci fa capire che i supermercati rimangono dei terreni complicati per “resistere” ai vari input e alle strategie messe in atto dalle catene della grande distribuzione organizzata. Queste tattiche di marketing, infatti, sono pensate per vendere di più e meglio, spingendoci ad acquistare anche prodotti di cui non abbiamo bisogno. Tra tutti i trucchi messi in atto dai supermercati ce n’è uno che abbiamo palesemente sotto agli occhi ogni volta che andiamo a fare la spesa: il carrello.

Le maniglie del carrello fanno parte di un grande piano di marketing

La prima strategia messa in atto è anche quella più ovvia. Recandoci al supermercato, infatti, ci ritroveremo ad utilizzare carrelli più grandi di quello che necessiteremmo. Questo perché uno spazio vuoto più ampio ci spinge subdolamente a voler acquistare più oggetti per colmarlo. Così facendo ci ritroviamo a riempire il carrello di prodotti non strettamente utili pur di occupare tutto lo spazio a disposizione. Insomma, è come se quel vuoto ci gridasse di riempirlo, e noi cadiamo spesso e volentieri in questo tipo di trappola.

Oltre alle dimensioni, un altro punto focale è la maniglia. Di solito possiamo ritrovarci con tre tipologie di maniglie per carrelli: una unica e grande, due laterali e una che permette il traino. La differenza sta nei muscoli utilizzati e nel gesto da compiere. Quando la maniglia è unica, noi spingiamo il carrello, utilizzando i muscoli che “allontanano“, chiamati muscoli “del rifiuto”. Negli altri due casi i muscoli che si attivano sono quelli “dello shopping”, che permettono di avvicinare gli oggetti al corpo, facendoci protendere per una serie di acquisti più complusivi.