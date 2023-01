Star Wars | Darth Vader, il villain più amato ora avrà una sua serie

Fumetto e cinema, una combo perfetta. I disegni epici, propri della Marvel, è stata la grande novità che ha rilanciato il progetto della Casa delle Idee e, di conseguenza, contribuito all’ascesa di Disney+, la OTT numero uno al mondo, meglio di Netflix.

La strategia vincenti di questa decade continuerà nel segno di Star Wars. Darth Vader, il villain più amato dagli appassionati di Guerre Stellari (e non) avrà una serie tutta sua, per entrare ancor di più nelle pieghe di un personaggio davvero azzeccato.

L’annuncio è oramai ufficiale: “StarWars.com è entusiasta di annunciare una nuova miniserie Marvel con protagonista l’Oscuro Signore dei Sith, Star Wars: Darth Vader – Black, White & Red , con il tuo primo sguardo alla copertina del numero 1 dell’artista Alex Maleev”.

Per quei pochi che non lo sanno, Darth Vader altri non è che il mitico Dart Fener, il cattivo dei cattivi della prima trilogia, leggendaria, di Guerre Stellari. Un nome partorito dalla mente sopra la media di Lucas, che se lo immaginava imponente e spaventoso, ma la traduzione in italiano non rendeva, da qui la trasformazione in Dart Fener, per noi dello Stivale.

Dart Vader, o Dart Fener, a questo punto fate vobis, è il personaggio centrale dell’intera saga, tutto ruota intorno a lui: è apparso in tutti i primi sei film. Compare anche nella serie animata Rebels, in Forces of Destiny, nel film spin-off Rogue One, nella miniserie Obi-Wan Kenobi e nella serie di corti animati Star Wars: Tales of the Jedi.

Da potente Jedi a Oscuro Signore dei Sith

Scoperto da piccolo su Tatooine da Qui-Gon Jinn che crede possa essere il “Prescelto”, ovvero colui che, secondo un’antica profezia, porterà equilibrio nella Forza, in seguito alla morte di questi diviene apprendista di Obi-Wan Kenobi.

Ma il miglior apprendista, pur bruciando le tappe e diventando a stretto giro di posta un potente Jedi, cambia sponda, si converte al Lato Oscuro iniziando a servire l’Impero Galattico, come allievo del suo maestro Sith, Palpatine, alias Darth Sidious. Una citazione di Dart Vader dallo spin-off si colloca tra le battute preferite di tutti i tempi dello scrittore: “Tutto ciò che mi circonda è la paura. E uomini morti“. Inevitabile, dunque, pensare a una serie molto dark, con quel colore nero che rappresenta l’abito dell’Oscuro Signore dei Sith.

“Mi è piaciuto lasciare che Darth Vader si scatenasse con tutto il suo potere in un modo così epico – spiega Jason Aaron, colui che ha scritto la storia, in quattro parti, direttamente sul sito di Sta Wars – Non potevo lasciarmi sfuggire l’occasione di godermi di nuovo il lato oscuro e mettere Vader in una situazione ancora più pericolosa… e poi vedere come riesce a ritagliarsi una via d’uscita”.