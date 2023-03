Stranger Things 5 | Fan entusiati per la notizia, nessuno immaginava arrivasse ora

A sorpresa, arriva l’annuncio dell’inizio delle riprese per la nuova stagione di Stranger Things. La quinta sarà l’ultima.

Il nostro modo di consumare intrattenimento è completamente cambiato negli ultimi tempi. Uno degli esempi principali è il cambiamento che è sopraggiunto con l’arrivo della pandemia e del conseguente lockdown. Quando tutti sono stati costretti a rimanere chiusi in casa, si è verificato un cambio di paradigma che ha stravolto le classiche modalità di giocare ai videogioci, di lavorare, di rapportarci agli altri, ma soprattutto di guardare contenuti multimediali. La diffusione delle piattaforme streaming è esplosa in quel preciso momento.

Ad oggi praticamente tutti abbiamo almeno un abbonamento a uno dei servizi di intrattenimento in streaming fra i tanti disponibili sul mercato: Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+, NowTV, Netflix, e chi più ne ha più ne metta. Ogni piattaforma cerca di superarsi costantemente, offrendo uno spettacolo sempre più coinvolgente al suo pubblico. I fiori all’occhiello di ciascuna di queste piattaforme sono certamente le produzioni originali e le esclusive. Alcune di esse sono state capaci di spopolare tra il grande pubblico. Prendiamo Netflix, forse il servizio leader del settore: chi non ha guardato La Casa di Carta, oppure Stranger Things? Proprio per i fan di quest’ultimo show è arrivata una bellissima notizia.

C’è la data per l’inizio delle riprese di Stranger Things 5

Parlando di statistiche, i dati diffusi da Netflix dicono che Stranger Things stagione 4 è stato guardato per 1,15 miliardi di ore in tutto il mondo. Il dato si riferisce al primo mese in cui è stato reso disponibili tramite i canali di streaming. Pubblico e critica hanno mantenuto alto il livello di interesse verso questa serie, che entra nell’ultima stagione. A parlare è stato l’attore di Jim Hopper, David Harbour, annunciando che c’è una data per l’inizio delle riprese di Stranger Things 5.

La data fissata è a giugno 2023. Ovviamente, ci vorrà tempo prima che i lavori vengano terminati e che si passi in post produzione. Da qui, probabilmente, dovremo aspettare il 2024 per vedere arrivare su Netflix la quinta e ultima stagione di Stranger Things. Tutto ciò che si sa è che Jim Hopper, dopo aver passato un po’ di tempo in Russia nella quarta stagione, tornerà negli Stati Uniti. Per il resto, non ci resta che attendere con trepidazione l’uscita di Stranger Things 5.