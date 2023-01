Stupefacente Disney+, ecco una presentazione su ciò che di più esclusivo vedremo a breve

Disney+, tramite Star, è in procinto di rilasciare tanti contenuti esclusivi per i suoi abbonati: ecco quali saranno.

Sono ufficiali le date di debutto dei titoli esclusivi che Disney+ rilascerà prossimamente per i suoi abbonati. Si tratta di film, ma anche di serie TV che terranno incollate milioni di persone.

Quante volte ci è capitato di ritrovarci sul divano, o sul letto, a esplorare gli infiniti cataloghi multimediali alla ricerca del film o della serie TV adatta? Le alternative sono davvero tante, con un trend che si è autoalimentato da qualche anno a questa parte.

Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, insomma, la pletora di piattaforme ricche di contenuti multimediali è davvero sconfinata. Tra questi, Disney+ ha confermato una notizia che, se da una parte ci renderà ancora più arduo decidere cosa guardare, dall’altra offrirà ai suoi abbonati la possibilità di usufruire di contenuti originali ed esclusivi di assoluto interesse.

I titoli in uscita su Disney+

“Le piccole cose della vita” è il titolo della serie TV basata sul romanzo di Cheryl Strayed, un vero e proprio bestseller. La protagonista Clare, interpretata da Kathryn Hahn, affronta un momento complicato della sua vita. La scrittrice, in un profondo periodo di crisi professionale, diventa una giornalista con una sua personale rubrica di consigli. La serie seguirà il percorso intessuto di ricordi grazie all’incontro tra Clare e la sua vecchia amica Dear Sugar, arrivando a farci comprendere il potere di salvezza delle nostre storie. La serie uscirà venerdì 7 aprile 2023.

“Saint X“, invece, è un vero dramma psicologico. La serie esplora le conseguenze del misterioso decesso di una ragazza, al quale si concateneranno una serie di eventi. La sorella della vittima partirà così in un viaggio per scoprire la verità. La trama è raccontata da prospettive e linee temporali sempre differenti. La produzione di questa serie TV è firmata ABC Signature, ma ancora non si ha una data di lancio ufficiale.

“La pazza storia del mondo, parte 2” è il sequel del famosissimo film di Mel Brooks, uscito quasi 40 anni fa. La trama sarà articolata su più episodi, con sketch che attraverseranno diverse fasi storiche. Il cast della serie è di assoluto rilievo: ritroviamo Emily Ratajkowski, Ken Marino, Joe Lo Truglio, Jillian Bell, David Wain e molti altri. La produzione 20th Television e Searchlight Television debutterà lunedì 6 marzo 2023.

Venerdì 24 marzo, invece, sarà il momento di “Up Here“, commedia musicale romantica. L’ambientazione è quella della New York del 1999. Per concludere, “UnPrisoned“, in uscita venerdì 10 marzo, una commedia che prende spunto dalla vita della McMillan, terapista la cui vita verrà stravolta da eventi famigliari.