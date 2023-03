Telegram ora ci salva la batteria con questa nuova funzione: aggiornalo subito

WhatsApp fa clamore per ogni funzionalità che rilascia, perché due miliardi di utenti sono francamente una quantità monstre. Ma fra l’app di messaggistica, quella di Pavel Durov sa sempre come stupire.

“Power Saving Mode and More”. Telegram la presenta così la nuova modalità, cavalcando l’onda anomala data una ricorrenza festeggiata in tutto il mondo: la Festa della Donna.

Il nuovo update introduce in primis una nuova modalità di risparmio energetico, ottimizzata per entrambi i dispositivi che vanno per la maggiore, Android o iOS accomunati da un’aggiunta consistente di più opzioni di velocità di riproduzione.

La messaggistica di Pavel Durov ha ottimizzato animazioni ed effetti leggeri per rendere più performante qualsiasi smartphone, ma ora possono essere disabilitati per prolungare la durata della batteria e migliorare le prestazioni sui dispositivi più vetusti.

La modalità di risparmio energetico, inoltre, può essere impostata per attivarsi automaticamente quando la batteria raggiunge una certa percentuale, con interruttori individuali che consentono di disabilitare effetti specifici. Gli utenti iOS potranno anche utilizzare le impostazioni di risparmio energetico per limitare gli aggiornamenti in background, anche se non è consigliabile farlo, perché un utente potrebbe vedere fin troppo spesso l’app di Telegram in costante “Aggiornamento in corso…”.

Impostazioni predefinite e ottimizzate

Su Android le prestazioni di Telegram saranno nelle impostazioni predefinite, ottimizzate per garantire a tutti gli utenti la migliore esperienza. C’è anche la possibilità di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico, ma anche modificare le singole impostazioni per la riproduzione automatica, le animazioni e gli effetti. Come?

Seguendo un semplice percorso, che parte da Impostazioni, quindi Risparmio energetico. Per anni, gli utenti di Telegram hanno potuto modificare la velocità di riproduzione di video, podcast, messaggi vocali e video. Così l’applicazione di Pavel Durov continuare a seguire il sentiero maestro, con ancora più flessibilità: tenendo premuto il pulsante 2x, per esempio, si può scegliere qualsiasi velocità tra 0,2x e 2,5x.

Per modificare la velocità di riproduzione dei video, inoltre, bastare “tappare” (o cliccare) Menu Android o Menu iOS, quindi tocca “Velocità di riproduzione” e sposta il dispositivo di scorrimento. Per facilitare la collaborazione fra i piccoli team, arrivano le conferme di lettura nei gruppi con meno di 100 membri, che mostreranno l’ora in cui i messaggi inviati sono stati letti dagli altri utenti. Gli utenti di Telegram potranno infine controllare chi è autorizzato ad aggiungerli nei gruppi. Se stai invitando qualcuno che limita questo, ora puoi inviargli rapidamente un link di invito, a mo’ di messaggio.