Ti ha bloccato ma vuoi scrivere comunque? Con questo trucco si può

Essere bloccati su WhatsApp non è mai una sensazione piacevole. Soprattutto nel caso in cui siano rimaste cose in sospeso da dire, o si vuole semplicemente chiarire una situazione ma l’altra persona non vuole assolutamente parlare con voi. Come entrare in contatto con l’altro, se siamo stati bloccati ovunque?

Per farlo, non bisogna utilizzare applicazioni di terze parti o vie particolarmente strane. Sarebbe possibile chiamare con numero anonimo, o con un altro numero. Se, però, si è giunti ad una situazione in cui si viene bloccati, probabilmente l’altra persona non vuole sentirvi nemmeno in via telefonica. Come fare, quindi, per trovare una strada di pace, se non si riesce ad entrare in contatto con l’altra persona?

Se la nostra amicizia non ha assolutamente intenzione di sbloccarci, esiste un modo alternativo per avere una nuova chat con lei, ma bisognerà utilizzare vie traverse. Non si parla di altre applicazioni, ma rimaniamo sempre su WhatsApp. Per farlo, però, avremo bisogno dell’aiuto di un amico in comune, che potrà permetterci di parlare con la persona che ci ha bloccato.

In questo modo, potremo nuovamente comunicare con la persona indisponente, ma bisogna essere veloci, a seconda di quanta poca voglia abbia quest’ultima di leggere un nostro messaggio. Se la situazione è davvero critica, vi consigliamo di preparare ciò che si vuole dire in un testo scritto prima di attuare questo semplice trucco.

Inoltre, utilizzando l’applicazione WhatsApp Desktop, o in alternativa quella da browser, attuare il nostro piano sarà ancora più veloce ed efficace. Basterà, infatti, scrivere il nostro testo su un semplice programma di scrittura, come Word o anche il blocco note, per poter avere immediatamente a portata di copia-incolla il nostro messaggio.

Scrivere se si è bloccati, il trucco è semplice

Una volta che il nostro messaggio sarà pronto, anche se questo è uno step non necessario al fine del trucco, potremo procedere. Dovremo innanzitutto contattare un amico in comune, come anticipato, e chiedergli di creare un gruppo con noi e la persona che ci ha bloccato e con cui vogliamo ancora parlare. Ricordiamoci di aver copiato prima il nostro messaggio, altrimenti il nostro amico iracondo potrebbe abbandonare il gruppo creato prima di leggere cosa abbiamo da dire.

Una volta creato il gruppo, l’amico che ci ha aiutato potrà abbandonarlo liberamente. Qui, potremo incollare il nostro messaggio, come anche mandare foto, video e vocali. Nei gruppi, infatti, non viene rispettato il blocco in atto tra due contatti, dunque si potrà parlare come se questo non esistesse.

Attenzione, però, perché se la persona che ci ha bloccato dovesse abbandonare il gruppo, si tornerebbe alla normale condizione di blocco e non sarebbe più possibile parlare con lei.