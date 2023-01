TIM blocca i suoi decoder DVB-T2 TimVision Box: Ecco come potrà rivedere la Tv

TIM ha combinato un bel casino: visione sospesa dei canali del digitale terrestre per tutti col nuovo aggiornamento. Ecco perché.

Le tecnologie di distribuzione dei canali televisivi sono cambiate in maniera radicale. Qualche giorno fa, su questo stesso sito abbiamo commentato l’aggiornamento delle frequenze di alcuni dei canali del digitale terrestre. I modi per usufruire della visione di questi canali sono molteplici, tra smart TV con DVB-T2 integrato e decoder esterni. Proprio di questa seconda tipologia andiamo ad approfondire un aspetto che ha il sapore di un autogol.

Certo, le cose forse sono meno semplici rispetto a un tempo. Forse. Questo perché adesso per guardare i canali tradizionali in TV si deve avere un mezzo che li riesca a ricevere e a leggere. In generale, però, gli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia corrente risultano essere di facilissimo utilizzo. Tutto insomma scorre liscio per consumare i canali del digitale terrestre sui nostri televisori. O almeno dovrebbe.

La notizia che arriva oggi, infatti, è la storia di un aggiornamento mal pensato e peggio attuato. Ci riferiamo a TIM, che da tempo distribuisce il proprio decoder con cui si possono ricevere i segnali DVB-T2 con estrema semplicità. Ci sono principalmente due tipologie di utenti del mezzo: quelli che ce l’hanno di proprietà e quelli che invece lo hanno in comodato d’uso.

L’aggiornamento che mira ai furbi ma colpisce tutti

Il problema di questo update che TIM ha riservato al suo decoder TIM Vision Box è che ha bloccato tout court la ricezione dei segnali DVB-T2 dei canali tradizionali. Lo ha fatto per tutte le categorie di utenti. Il fatto è che chi ha il Box in comodato d’uso non può legalmente opporsi a questo impedimento, visto che l’oggetto appartiene di fatto a TIM, mentre chi l’ha riscattato dopo qualche tempo e, dunque, ne è proprietario, è stato privato di un servizio in maniera illegittima.

Ovviamente, la privazione non è stata effettuata per tutti, ma solo per chi risulta inadempiente verso i pagamenti dell’abbonamento del servizio messo a disposizione da TIM. Purtroppo, però, l’aggiornamento colpisce anche persone che, sulla carta, dovrebbero essere in regola con i pagamenti o, comunque, che dispongono in maniera legittima dell’utilizzo del TIM Vision Box. Per quelli che sono proprietari del proprio dispositivo, quest’ultimo può essere reso all’interno della garanzia per essere sostituito con un altro funzionante. Per gli altri, bisognerà capire ora come si muoverà TIM.