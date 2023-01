TIM Steel New GPRO, l’offerta tantissimi Giga e Minuti illimitati a soli€7,99 per battere Iliad

TIM è pronta ad aggredire Iliad, e lo fa con una solida offerta con 100 Giga di traffico e SMS e chiamate illimitate.

In un periodo come quello che stiamo vivendo, viene scontato cercare il risparmio laddove possibile. L’eterna lotta, però, si risolve nella ricerca di una somma di funzioni soddisfacente, vincolata dai prezzi che possiamo leggere sul cartellino dei beni in circolazione.

Più nello specifico, quando si parla di smartphone, una fetta consistente della spesa riguarda l’operatore telefonico al quale decidiamo di affidarci. Come per tante altre cose, non è immediato capire quale possa essere il più adatto alle nostre esigenze, sempre diverse. Per questo motivo, le tariffe mensili dei vari operatori sono un indice di interesse assoluto per i consumatori.

La pletora di concorrenti e di offerte sembra lasciarci senza via di scampo. D’altra parte, questo ci permette di mettere al vaglio varie opzioni, tutte differenti. Oggi parliamo della nuova offerta di TIM, che, però, risulta riservata solo ad una fetta precisa di utenti. Il prezzo contenuto, abbinato a tutti i vantaggi che derivano dalla sua attivazione, è un elemento che sicuramente attirerà l’attenzione dei consumatori interessati.

L’offerta operator attack di TIM a 7,99€ al mese

La nuova offerta di TIM fa parte della famiglia delle promozioni “operator attack“. L’attacco all’operatore (rivale) si realizza garantendo benefici specifici a chiunque voglia effettuare un cambio da quell’operatore specifico. In questa nuova campagna, TIM vuole assaltare il bacino di utenza di Iliad. Quest’ultima è stata spesso vittima di offerte di questo tipo.

Passando alla praticità del caso, la promo a cui facciamo riferimento si chiama TIM Steel New GPRO. Tra i vantaggi, offerti in esclusiva per chi si affida alla rivale Iliad, ritroviamo 100 Giga di traffico internet, 20 in più rispetto agli 80 previsti dal piano base. Oltre ai dati per la navigazione, come di consueto sono garantiti SMS e chiamate illimitate (fissi e mobili nazionali).

Il costo è di 7,99€ al mese, con una connessione in 4G fino a 150Mbps. Il passaggio ha bisogno di una nuova SIM ricaricabile TIM, e il suo costo è di 10€ una tantum. Per sottoscrivere l’offerta bisognerà essere nuovi clienti di Telecom Italia Mobile ed effettuare la portabilità del numero.

Inclusi nella promo ritroviamo i servizi Chiama Ora di TIM e LoSai. Per quanto riguarda invece ciò che accade una volta terminati i Giga mensili, purtroppo in assenza di altre opzioni dati attivate dall’utente, la navigazione viene bloccata.