TIM vs ILIAD | Ecco l’offerta da 150 giga ed €7,99 euro al mese, la scelta ora è difficile

Ha scelto il faccione pulito, simpatico e accattivante del tennis Matteo Berrettini. Per tutto il resto TIM lancia il suo Operator Attack.

Chi passa la portabilità all’azienda italiana di telecomunicazioni, che offre servizi di telefonia fissa, pubblica, mobile, VoIP, Internet e TV via cavo, in tecnologia IPTV, avrà una promo niente male.

La nuova offerta di TIM, infatti, coinvolge soltanto alcuni utenti che attualmente sono clienti Iliad, ma anche Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali che vanno per la maggiore. Per capire se possibile usufruire dell’offerta basta andare in pratica sul portale di TIM, scrivere il nome dell’operatore di provenienza e capire si si potrà utilizzare TIM Power Supreme e Power Supreme Easy.

Entrambe le promo hanno un unico prezzo: 7,99 euro al mese, con addebito su credito residuo. A questo prezzo TIM Power Supreme offre i tradizionali minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali ma soprattutto 100 Giga (50 di base più altri cinquanta di traffico online mobile su rete 4G fino a 150 Mbps in download. Di questi giga, otto sono fruibili nei paesi dell’Unione Europea.

Il bundle di TIM Power Supreme Easy, invece, porta sempre le classiche chiamate – illimitate – verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, idem per gli sms verso tutti i numeri nazionali, ma 150 giga (100 di base più altri 50) di traffico internet mobile, sempre su rete 4G fino a 150 Mbps in download, sempre di cui 8 utilizzabili per i paesi dell’UE con addebito su carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate, tramite il servizio TIM Ricarica Automatica.

I tempi tecnici del passaggio a TIM

Attivare l’offerta online è molto semplice: bisogna inserire i dati tenendo sempre a portata di mano un documento valido d’identità e scegliendo la modalità di spedizione e pagamento, con la possibilità di utilizzare la carta di credito, previa video-identificazione, oppure anche pagare in contanti al corriere che effettuerà il riconoscimento.

Per coloro che sceglieranno la modalità di pagamento con carta di credito e video-identificazione i tempi tecnici sono stimati entro circa 3 giorni lavorativi dalla richiesta, per attivare la SIM bisognerà effettuare la video-indentificazione tramite App MyTIM, in moda tale che, entro 8 ore lavorative, la nuova SIM sarà attiva.

Per coloro, invece, che opteranno per la spedizione e identificazione con corriere, bisognerà mettersi d’accordo e fissare un appuntamento di consegna della SIM, dove sarà effettuato il riconoscimento, con annessa copia del documento d’identità e firma.