Troppi dolci alle feste? Arriva il robot dentista e sa come intervenire

Dovrà conquistare certamente la fiducia dei pazienti, già riluttati all’idea di andare da un dentista in carne e ossa, figuriamoci se davanti a loro ci sarà un “dottore” robot.

Ormai fra droni, cani robot (Boston Dynamics, il cyberdog di Xiaomi oppure Oppo, fa lo stesso) e alter-ego umani sotto forma di viti, bulloni e intelligenza artificiale, non ci facciamo mancare nulla. Così ecco Yomi.

La chirurgia robot-assistita sta rapidamente diventando uno standard di cura in tutte le discipline chirurgiche, offrendo miglioramenti senza precedenti: dalla pianificazione delle procedure alla visualizzazione anatomica aumentata passando per la chirurgia aptica guidata.

Finora oltre un milione di pazienti all’anno ha accettato di essere trattato da dottori cosiddetti 2.0, quelli che fanno uso della chirurgia robotica, in più discipline mediche. E qui che si inserisce Yomi, il primo e unico sistema robotico dentale per la chirurgia implantare. Niente è più accurato o preciso di Yomi quando si tratta di posizionare gli impianti.

Lo assicurano da Neocis, la prima azienda statunitense di robotica dentale (fondata a Miami nel 2009 da Alon Mozes, PhD, e Juan Salcedo), che si è fissata sin da subito l’obiettivo di migliorare le capacità dei chirurghi dentali. “Quello che abbiamo visto è un aumento incrementale dei pazienti perché si è sparsa la voce. Non abbiamo ancora fatto alcun marketing significativo – sottolineano da Neocis – ma abbiamo pazienti che ne parlano. Yomi si rova in sala operatoria. I pazienti entrano e dicono oh, quello è il tuo robot”.

Precisione e accuratezza: quando si vedrà Yomi all’opera

Yomi di fatto impedisce fisicamente a un chirurgo di perforare oltre la profondità pianificata per evitare anatomie pericolose come i nervi e il seno. “Ho ricevuto feedback dai miei partner riparatori dicendo: ‘Ehi, questa è la strada da percorrere’ – spiega il dottor Joe Griffin, di Neocis – sono esattamente dove li volevo”. Solo Yomi secondo Neocis utilizza una combinazione di tecnologia tattile: feedback fisico, visualizzazione dinamica del trapano e segnali audio, con un software di pianificazione proprietario. Il risultato?“.

Gli impianti vengono posizionati nella posizione corretta, con una precisione submillimetrica dell’angolazione e della profondità pianificate, in modo da avere restauri complessivi più facili e la certezza di migliori risultati a lungo termine.

Yomi, con il suo sistema di navigazione robotico computerizzato rivoluzionario, che si affida all’accuratezza e la precisione assistendo i chirurghi durante le fasi preoperatorie e intraoperatorie, verrà presentato al prossimo CES 2023, in programma a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio. Magari vedendolo all’opera, un po’ più di fiducia la si acquisisce.