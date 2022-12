Unieuro sbaraglia tutti con la promo “Sottoscosto di Natale” , valida fino al 17 Dicembre

Il nuovo volantino Unieuro propone tantissimi sconti in vista del Natale. Tra le numerose offerte, lo store ha tante proposte per i suoi acquirenti, grazie al Sottocosto natalizio in onore dell’85esimo anniversario dello store. Il primo negozio Unieuro, infatti, fu aperto nel 1937 e, ad oggi, esistono più di 500 punti vendita attivi in tutto il territorio nazionale.

Lo Store ha anche diversi consigli per far arrivare in tempo gli acquisti, nel caso si decida di comprare ciò che si desidera online anziché recarsi in uno store fisico. Per questo, Unieuro suggerisce di effettuare il proprio ordine entro e non oltre il 18 Dicembre, in modo da poter ricevere l’ordine in tempo per Natale. Per quanto riguarda, invece, i grandi elettrodomestici e le TV di grandezza superiore ai 32 pollici, o comunque dispositivi che prevedono un servizio di installazione, lo store consiglia di effettuare l’acquisto entro oggi 9 dicembre.

È possibile trovare le offerte sia su volantino cartaceo che digitale, oltre a tutte quelle indicate direttamente sul sito Unieuro. Vediamo, principalmente, quali sono quelle presenti nel primo, che risultano particolarmente interessanti soprattutto dal punto di vista degli smartphone in vendita.

Infatti, direttamente sulla vetrina del volantino, vediamo svettare il Samsung Galaxy S22 che, grazie al 31% di sconto, passa da 879,00€ al prezzo di vendita di 599,00€. Se può sembrare comunque un costo proibitivo, Unieuro mette a disposizione del cliente anche la possibilità di rateizzare il pagamento in 20 mensilità da 29,95€ ciascuna. Di questo modello, sono disponibili solo 4000 pezzi, dunque se si è interessati all’acquisto bisogna affrettarsi.

Se, invece, preferite la versione migliore di questo modello, è disponibile in sconto anche il top gamma Samsung Galaxy S22 Ultra 5G. Grazie allo sconto del 29%, il prezzo scende da 1379,00€ a 969,00€, ed anche in questo caso è possibile pagare il totale in 20 rate mensili da 48,45€ ciascuna. Questo prodotto è segnato espressamente in Sottocosto, e sono disponibili solo 1800 pezzi.

Smartphone alla portata di tutti

Andando a cercare dispositivi dal prezzo più contenuto, ne possiamo trovare diversi con sconti interessanti. Tra questi troviamo, sempre della linea Samsung, il Galaxy A23 5G a 259,90€ anziché 349,90€ grazie al 25% di sconto applicato, assieme al Galaxy A53 5G scontato del 30%, con un prezzo finale di 369,90€ invece di 529,90€.

Tra i dispositivi meno costosi, inoltre, troviamo particolarmente interessante l’offerta sulla linea Xiaomi, per la precisione sul modello Redmi 9A che, scontato del 25%, scende al di sotto dei 100,00€. Infatti, grazie al ribasso applicato, vediamo il prezzo scendere da 119,99€ a soli 89,90€, potrebbe essere un ottimo pensiero in vista del Natale.