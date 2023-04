Usi Android Auto? Allora ecco l’aggiornamento da non farti sfuggire: ecco come installarlo subito su ogni auto

La lunga mano di uno smartphone, a portata di automobile. Questo è in fondo Android Auto, l’update di Google lo migliora ulteriormente.

Il sistema sviluppato dal colosso di Mountain View per consentire ai dispositivi mobili con il sistema operativo Android (dalla versione 5.0 “Lollipop” e versioni successive) di essere utilizzati in automobili mediante un infotainment nel cruscotto, è diventato più performante con l’ultimo aggiornamento.

Lo schermo è suddiviso in spazi più piccoli con quello più grande riempito da Maps, svolta per interagire e rispondere ai messaggi di testo. In breve, ci sono molti meno clic e più passaggi per completare il nuovo aggiornamento. Google sta cercando nuove strade per rendere Android Auto disponibile a più case automobilistiche, per sfruttare tutti i vantaggi del flessibile sistema di intrattenimento in auto. Case automobilistiche come Volvo, Polestar e Honda saranno le prime a godere di tutte le nuove funzionalità di Android Auto.

L’aggiornamento più notevole arriva sul fronte visivo sotto forma di un nuovo layout delle carte. Google ha capito che alle persone non piace fare molti clic per raggiungere la funzione o il software desiderato in un’auto. E così, questo sistema per auto mette tutto ciò di cui hai bisogno a distanza di “scorrimento”. Il layout è diviso sullo schermo, le mappe occupano la maggior parte dello spazio, quella restante è occupata dal lettore multimediale.

Il nuovo Android Auto espande le capacità di condivisione delle chiavi digitali, per rendere più facile anche per Samsung e Xiaomi ottenere queste chiavi senza problemi. Una funzione che si sta integrando anche con più case automobilistiche, come BMW per esempio.

Canale stabile e canale beta

Per aggiornare Android Auto dal Play Store, vi sono dei piani di update differenti: c’è il canale stabile (costante ma non regolare), o il canale beta (aggiornamenti più frequenti ma irregolari). Per aggiornare la versione stabile, occore partire dal Play Store, e cercare Android Auto, quindi aggiornare. Ma c’è anche un altro modo, senza passare dal negozio virtuale di Google.

In pratica è un aggiornamento manuale, che si ottiene scaricando e installando l’apk corretto per il proprio modello di smartphone: si parte dal portale APKMirror, quindi bisogna scegliere l’ultima versione di Android Auto, stabili o quelle in beta, sono tutte lì.

La colonna Screen DPI indica la risoluzione dello schermo, “nodpi” sta a significare che la variante di Android Auto è adatta a qualsiasi risoluzione. Presa la decisione definitiva, scatta il Download APK, una volta completato, va istallato, con la possibilità di concedere il permesso all’installazione da parte del browser che abbiamo utilizzato. Quando glielo abbiamo dato, l’ultimo aggiornamento per Android Auto sarà realtà.