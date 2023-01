Verifica i tuoi consumi Luce e Gas online: il trucco da pochi secondi per non farti fregare soldi

Nella morsa dei rincari. Fra benzina, e carburante più in generale, e bollette figlie della guerra in Ucraina, è un inverno freddo e preoccupante per gli italiani.

Bisogna inventarsi qualcosa. Razionalizzare l’uso di luce e gas, non lasciare una stanza accesa quando si sta altrove, fare attenzione, restare sempre sul pezzo e usare un po’ più di cervello, rimane sempre il punto di partenza.

Per tutto il resto, esiste la tecnologia. Applicazioni o siti credibili in grado di darci una mano a risparmiare, lo step successivo a quel punto di partenza che sta tutto nell’utilizzo cosciente di carburante, luce e gas.

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, o più semplicemente ARERA, è un organismo indipendente, ha il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo.

Il suo utilizzo può darci una bella mano, soprattutto adesso che il servizio è stato esteso a quello idrico, teleriscaldamento e ciclo dei rifiuti. “Tra le principali competenze – si legge in uno stralcio della pagina ufficiale – vi è la regolazione dei settori di competenza, attraverso deliberazioni; l’aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero”. E ancora.

Due fattori da tenere in considerazione

L’accrescimento dei livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori, l’attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, nonché l’imposizione di sanzioni nei confronti di venditori e distributori non adempienti alla regolazione.

Fatta questa doverosa, nonché ufficiale panoramica, l’importanza del sito in questione sta tutta in due fattori predominanti. Il primo è che il servizio è gratuito, il che non è un piccolo particolare. Il secondo è che rappresenta un controllo pressoché continuo dei nostri consumi: un alert, insomma, un altro modo per darci una bella regolata quando lasciamo accesa una luce in un’altra stanza per ore e ore senza motivo, tanto per fare un esempio.

Per la verifica si accede tramite SPID per leggere rapidamente i consumi e anche altre letture delle forniture di cui si è titolari. I consumi sono disponibili per l’utente sia attraverso una rappresentazione visiva abbastanza intuitiva, ossia grafici di facile comprendonio, ma anche suddivisibili per varie fasce orarie (dedicato a chi ha deciso di farne uso, evitando l’all-day), ma anche come elenco di misure mensili. “Se conosci il nemico e conosci te stesso, nemmeno in cento battaglie ti troverai in pericolo”… parola di Sun Tsu.