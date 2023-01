Volantino Trony: ora con “Sconto IVA anche al Raddoppio” e “Saldi e ancora Saldi” tagli prezzi e paghi da luglio

Trony non bada a sconti con i suoi nuovi volantini. Lo store ne pubblica ben quattro di nuovi, a disposizione degli acquirenti a seconda della propria regione di domicilio. Ogni volantino, infatti, è dedicato ad una zona precisa della nostra penisola, per cui le offerte riguardano tutto il territorio nazionale.

Tutte le offerte sono attualmente già attive e saranno valide fino all’8 Febbraio 2023. Trony ha pensato quindi ai clienti di tutta Italia per gli sconti di fine mese, portando diverse offerte a seconda della regione in cui sono presenti i suoi negozi. Tutti i volantini sono disponibili sul sito ufficiale della catena commerciale, per cui potete visionare le diverse offerte senza alcun problema.

Al sud Italia, nello specifico per gli store situati in Calabria e Sicilia, possiamo trovare il volantino Saldi e ancora Saldi, mentre per l’altra isola italiana, la Sardegna, è previsto il depliant Paghi da Luglio, che permette di posticipare, come è intuibile, i pagamenti dei propri acquisti alla prossima estate.

Spostandoci verso il centro, invece, troviamo il volantino Raddoppia lo sconto, disponibile per gli store situati in diverse regioni italiane. Questa promozione, in particolare, interessa il Veneto e l’Emilia Romagna per il nord Italia, mentre spostandoci al centro possiamo trovarla in Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.

L’ultimo volantino, invece, interessa la maggior parte dei negozi su tutto il territorio nazionale. Quasi ovunque, quindi, possiamo trovare la promozione Sconto IVA anche al Raddoppio, che permette di avere ingenti sconti su diversi prodotti. I risparmi così ottenuti possono arrivare anche a diverse centinaia di euro, basta fare attenzione alle offerte contrassegnate con il bollino giallo Sconto IVA Raddoppio. Per tutte le altre, invece, è presente il bollino rosso che indica il normale Sconto IVA.

Sconto IVA anche al Raddoppio: le offerte migliori

Tra le offerte più interessanti del volantino nazionale, ne troviamo alcune particolarmente interessanti anche sugli smartphone. Tra i top gamma di Samsung, ad esempio, possiamo trovare il Galaxy Z Flip4 con un ribasso di 207,20€ grazie allo Sconto IVA, che fa scendere il prezzo a 941,80€. Il secondo dispositivo del brand, il Galaxy S22, vede invece uno sconto applicato di 158,50€ che lo porta al costo di 720,50€ invece di 879,00€.

Per rimanere, invece, su prezzi più contenuti, possiamo spostarci su altri marchi non meno famosi. È presente infatti il Motorola Moto e22 scontato del 21% e venduto a 109,90€, assieme al Moto e32 con un prezzo leggermente superiore, pari a 29,90€. Interessanti anche gli sconti su diversi prodotti della linea Xiaomi, nello specifico sui modelli Redmi Note, il cui prezzo non supera i 200,00€ totali.