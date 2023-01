Volantino Unieuro “Xiaomi Week” con tutti i prodotti del marchio a sconti clamorosi fino al 29 gennaio

Una data da segnarsi sul calendario, per chi vive smart, si può mettere un bel promemoria. E’ la scadenza di molti, ottimi, volantini. Fra questi anche quello di UniEuro.

Si chiama Xiaomi Week, è completamente riservato ai prodotti del marchio cinese che con la sua visione si sta contrapponendo come valida alternativa agli smartphone Apple o Samsung.

A tal proposito ecco l’interessantissima promo sullo Xiaomi 12. Display da 6,28 in tecnologia OLED, risoluzione di FHD+ / 1080 x 2400 per una densità di pixel a 418. Fotocamera principale 50MP, quella secondaria 32. Uno smartphone per ragazzi, quelli che amano fare video e condividerli: tutto a 8K – 7680 x 4320, con led flash doppio, a due tonalità. Processore Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 octa a 64 bit da 3 e GPU Adreno 730, 8 giga di RAM e 128 / 256 di memoria non espandibile. Batteria ottima, da 4500.

Ora fra le caratteristiche dello Xiaomi 12 c’è anche il prezzo, visto che il device grazie alla promo di Unieuro scende sotto il muro dei 600 ed è disponibile a 599 euro. Per chi vuole spendere meno, ma avere praticamente tutto a disposizione, c’è dell’altro.

L’ormai conosciutissimo Xiaomi Redmi Note 11 Pro si porta via a un prezzo davvero competitivo. Redmi Note 11 Pro. Smartphone davvero ben concepito, un Android di medio alto livello, fortemente votato all’imaging, in grado di soddisfare anche l’utente più esigente.

Xiaomi, un eco-sistema in offerta

A partire dal suo display, gigantesco: 6.67 pollici, risoluzione di 2400×1080 pixel. E ancora modulo LTE 4G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS.

Fotocamera addirittura da ben 108 megapixel, che permette di scattare foto di alta qualità, con una risoluzione di 12000×9000 pixel. Registra video in fullHD alla risoluzione di 1920×1080 pixel. Con il volantino Unieuro “Xiaomi Week”, lo smartphone è disponibile a 299 euro. Un affarone.

Non solo cellulari, però. Quello di Xiaomi è un eco-sistema di qualità, abbinata alla sempre più rilevante quantità di prodotti messi a disposizione dall’azienda di Pechino. Nella Xiaomi Week spicca lo smart tv A2 da 43 pollici, scontato, ad appena 349 euro, ma anche il riuscitissimo indossabile delle Redmi Buds Essential ad 19 euro, senza dimenticare lo Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2: con la promo Xiaomi Week si arriva a 199, ma sempre entro il 29 gennaio, una data da ricordarsi.