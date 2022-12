WhatsApp andrà in crisi nel 2023: addio a tutti questi smartphone

Dura lex sed lex. Come ogni anno, ci si trova di fronte a un bivio, in nome della signora e regina incontrastata di quest’era: la tecnologia consumistica naturalmente.

Tutto si basa su di lei. Dopo tre anni il tuo cellulare non va più bene? Per quanto tu ti sforzi di ripararlo, sia per un discorso affettivo sia perché esteticamente è come nuovo, vuoi o non vuoi devi cambiarlo: è la legge della tecnologia consumistica.

Vale per un cellulare, in primis, ma anche per qualsiasi altro device. La legge della tecnologia consumistica quasi impone a Apple, Samsung o Xiaomi di tirare fuori il top di gamma una volta l’anno. Così quello che oggi è nuovo, domani è vetusto. Ma è il ritmo da cui si passa dall’oggi a domani è cambiato, si fatica a stargli dietro.

Così, quando gioco-forza preferisci correre verso il futuro con il passo, se è troppo lento, ci pensa sua maestà la tecnologia consumistica a ricordarti che deve correre. Come?

Togliendoti magari la possibilità di utilizzare qualche app, scaricabile soltanto con qualche sistema operativo.

Nel 2023 WhatsApp sarà un’applicazione non compatibile con la bellezza di 47 smartphone. Sì, WhatsApp, quella messaggistica istantanea numero uno al mondo che vanta qualcosa come due miliardi di utenti. Tanto per capire quanto è forte la regina di quest’era.

La lunga lista degli obsoleti

Attualmente WhatsApp funziona correttamente con Android 4.1 (e versioni successive), iOS 12 (e versioni successive), KaiOS 2.5.0 (e versioni successive), inclusi JioPhone e JioPhone 2. “Dispositivi e software sono soggetti a frequenti cambiamenti, pertanto rivediamo periodicamente quali sistemi operativi supportiamo ed eseguiamo gli aggiornamenti necessari”. La nota di WhatsApp è un trionfo della tecnologia consumistica. “Ogni anno esaminiamo quali dispositivi e software sono meno recenti e contano il minor numero di utenti. Questi dispositivi potrebbero non avere gli aggiornamenti più recenti per la sicurezza, o potrebbero non disporre delle funzionalità richieste per eseguire WhatsApp”.

Dura lex, sed lex. Appunto. Nel 2023 WhatsApp non funzionerà più su questi smartphone. Fate vobis: iPhone 5, iPhone 5c, Archos 53 Platinum, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual, LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD. E ancora.

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, ZTE Grand X Quad V987, HTC Desire 500, Huawei Ascend D, Huawei Ascend D Quad XL, Huawei Ascend D1, Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 mini, Samsung Galaxy Trend II, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five, Wiko DARKNIGHT ZT.