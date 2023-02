WhatsApp, c’è un trucco per bloccare in un attimo chiunque e vedere chi ti ha bloccato

La messaggistica istantanea utilizzata da miliardi di utenti è un mondo non del tutto esplorato. Fra nuove funzionalità e trucchi, c’è sempre qualcosa di esistente, fin quando non lo si scopre.

E’ in arrivo una funzionalità che di sicuro eleva la sicurezza, nettamente migliorata rispetto a quella fatiscente del 2021 (per esempio), su WhatsApp, che permette a un utente di opporsi a tutti quei numeri poco attendibili che profumano di phishing, oppure a quei contatti bloccati, ma che hanno trovato il modo per darvi nuovamente fastidio.

La feature in questione di chiama Block shortcut ed è in fase sviluppo. L’ha scovato l’autorevole wabetainfo nel Google Play Beta Program, aggiornato alla versione 2.23.2.5. Era già stata intercettata nella versione precedente, la differenza è il suo miglioramento.

La funzionalità dà la possibilità di bloccare i contatti direttamente all’interno dell’elenco chat. Grazie a questa funzione, in pratica, sarà più facile bloccare i contatti utilizzando la scorciatoia disponibile all’interno dell’opzione chat. Ma questa non è l’unica funzionalità che include una scorciatoia per bloccare i contatti: WhatsApp sta infatti sviluppando anche una scorciatoia alternativa per bloccare i contatti, disponibile all’interno delle notifiche.

Dagli screenshot mostrati dal sempre ben informato wabetainfo, WhatsApp prevede di introdurre una scorciatoia di blocco all’interno delle notifiche, ma non di default, nemmeno sempre: la scorciatoia di blocco sarà visibile soltanto quando un utente riceverà un messaggio da contatti sconosciuti, o non fidati. Questa limitazione è necessaria in quanto le persone possono toccare accidentalmente l’azione di blocco quando rispondono alle notifiche ai loro contatti fidati.

Block shortcut e una terza opzione

In sintesi quando apparirà un numero sconosciuto su WhatsApp del vostro dispositivo, non arriverà più le tradizionali voci di apertura e risposta rapida, ma ecco la terza opzione, quel qualcosa che attualmente è solo in una fase embrionale non ancora a disposizione dei beta tester: “Blocca”.

Tramite questa funzionalità, l’utente potrà, appunto, bloccare il contatto che vi ha mandato quel messaggio, senza ricevere alcun altro tipo di testo, immagini, file che si voglia. Sempre secondo il noto wabetainfo, il collegamento di blocco verrà aggiunto all’interno delle notifiche, in un futuro aggiornamento dell’app. Da capire i suoi tempi tecnici.

E’ solo l’ultimo lavoro di via di definizione da parte di WhatsApp che dopo le community (una sorta di gruppo dei gruppi), i sondaggi, l’implemento della funzione per mandarsi i messaggi (foto o file annessi) e la migrazione di chat da un telefono Android a un altro smartphone, basta che siano Android, non ha nessuna intenzione di fermarsi.