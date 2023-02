WhatsApp | Come controllare lo stato di una persona senza farsi beccare?

I motivi per guardare una storia di WhatsApp senza farsi vedere possono essere molti. Ecco come funziona il trucchetto per farlo.

L’avvento dei social ha modificato totalmente le nostre abitudini e il nostro modo di rapportarci con le altre persone. Oramai ci si può relazionare con qualcuno in maniera istantanea utilizzando i social o le numerose app di messaggistica a disposizione su App Store, Play Store o gli store di terze parti. Queste applicazioni si portano dietro una varietà di funzioni che continua ad ampliarsi man mano che passa il tempo.

Il caso che prendiamo in esame oggi è quello delle storie su WhatsApp. Da quando TikTok ha iniziato a spopolare soprattutto tra i più giovani (e non solo), tutte le altre piattaforme sono corse per introdurre la possibilità di usufruire dell’intrattenimento sotto forma di video in maniera più immediata. Così Facebook, Instagram e anche WhatsApp hanno iniziato a garantire ai loro utenti l’opportunità di condividere storie, video, fotografie, testi che hanno una durata di ventiquattr’ore e possono essere commentati da tutti i seguaci di un profilo. L’introduzione ha cambiato totalmente il nostro modo di rapportarci a queste app e, soprattutto, il nostro coinvolgimento, rilevando una soddisfazione molto più elevata tra milioni di utenti.

Guardare in segreto le storie di WhatsApp: ecco come fare

Ovviamente dall’altra parte si riesce a capire quando qualcuno guarda una nostra storia. Spesso e volentieri, però, molte persone hanno il bisogno di guardare un contenuto facendolo in maniera anonima, cioè senza che il proprietario della storia lo sappia. Per Instagram esistono metodi molto semplici e immediati, come l’utilizzo di siti web terzi che permettono di visualizzare anonimamente le storie. In realtà esiste un metodo anche per guardare i contenuti di qualcuno in maniera totalmente anonima anche su WhatsApp.

Per farlo si sfrutta il meccanismo delle spunte blu, cioè quelle che riguardano le conferme di avvenuta lettura da parte di un utente. Il discrimine in termini di privacy, dunque, sono proprio le due spunte colorate. Andando quindi su Impostazioni e selezionando Privacy potremo disattivare l’opzione “Conferme di lettura“. In questa maniera, provando a tornare indietro e visualizzando una storia, il contatto che ha prodotto il contenuto non sarà in grado di sapere se abbiamo visualizzato la sua storia o meno. Insomma, si tratta di un trucchetto molto semplice che ci può tornare utile per guardare contenuti senza farlo sapere ai nostri contatti.