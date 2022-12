WhatsApp, la nuova funzione è quella che tutti attendevano: Utenti mai cosi tanto soddisfatti

WhatsApp continua la sua evoluzione con nuovi aggiornamenti. Alcuni di questi sono una sorpresa inattesa dagli utenti, mentre altri li stavamo aspettando con ansia da molto tempo. Il team di sviluppo Meta che si occupa dell’app dimostra, ancora una volta, di ascoltare ciò che gli utenti chiedono a gran voce.

Una delle ultime novità tra gli aggiornamenti dell’applicazione, infatti, riguarda proprio una richiesta fatta da un gran numero di utenti. In molti, utilizzano la funzione di ricerca per trovare una frase particolare, o un messaggio, scritta in passato. A volte, però, quella parola può essere stata ripetuta diverse volte, dunque la ricerca diventa più difficoltosa.

Alcuni utenti, però, ricordavano la data in cui era stato scritto il messaggio che si sta cercando, ma purtroppo non esiste una funzione che permette di cercare i testi scritti in un determinato giorno, almeno non fino a questo aggiornamento. Adesso, infatti, è stato introdotto un nuovo modus operandi per effettuare la ricerca di un testo scritto all’interno di una chat.

La funzione è ancora in Beta testing, ed è disponibile per gli utenti che utilizzano il sistema operativo iOS, nello specifico su iPhone, iscritti al programma per avere un accesso anticipato agli ultimi update dell’app. Purtroppo, la funzione non è ancora disponibile, al momento di stesura dell’articolo, per gli utenti che, invece, utilizzano Android.

Quale nuova funzione porta, dunque, questo aggiornamento tanto atteso? Si sta parlando della ricerca dei messaggi per data, un upgrade che finalmente permetterà di utilizzare la funzione di ricerca non a seconda di una specifica parola, ma di un dato giorno del mese. Ad esempio, potrete trovare tutti i messaggi scritti il 25 Luglio 2022 senza più nessuna difficoltà.

Come funziona la ricerca per data?

Aprendo una chat di WhatsApp, nella versione Beta, è possibile effettuare la ricerca di un messaggio, come detto, non solo utilizzando una parola o una frase, ma anche selezionando una data specifica, di invio o ricezione di un messaggio. Questo, sempre nel caso in cui ci si ricordi esattamente il giorno in cui questo è stato ricevuto o inviato.

Per effettuare la ricerca, bisognerà selezionare l’icona del calendario con lente d’ingrandimento. In questo modo, apparirà una finestra in cui si potrà selezionare una data che, una volta impostata, ci porterà direttamente ai messaggi del giorno selezionato, semplicemente cliccando sul tasto Vai. In questo modo, si potrà visualizzare tutta la corrispondenza del giorno selezionato.

Si tratta, nello specifico, dell’aggiornamento 22.24.0.77 di WhatsApp, che presto verrà esteso anche alla versione normale, disponibile per tutti gli utenti che utilizzano l’applicazione.