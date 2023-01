WhatsApp | Novità pazzesca per i vocali, ora sono ovunque

La scoperta nell’ultima versione della voglia di trovare un nuovo modo, più semplice e intuitivo per la migrazione delle chat “androidiane”, non è l’unica novità in vista per WhatsApp.

Aspettando di capire quando la nuova funzionalità della messaggistica numero uno al mondo verrà resa disponibile per i beta tester, in pratica uno degli ultimi passaggio prima del rilascio definitivo, ecco la pazzesche novità previsto per i vocali.

Il motivo è molto semplice: sia Mark Zuckerberg sia il team specializzato della super app (con circa due miliardi di utenti) che dal 2014 è entrata a far parte dell’ecosistema Facebook, da qualche anno Meta, hanno capito che i vocali su WhatsApp sono diventati una delle funzioni più utilizzate a livello globale.

Praticamente stanno sostituendo le chiamate, quelle brevi di sicuro.

Attualmente l’app californiana sta lanciando un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play Beta, portando la versione alla 2.22.21.5. Qui, ecco la feature: Voice status updates, ovvero quegli aggiornamenti che tanto si aspettavano proprio sui vocali, in via di sviluppo.

Nuova interfaccia. Ma non solo

Come rivelato dall’autorevole wabetainfo, il team di WhatsApp sta lavorando alla possibilità di caricare gli aggiornamenti dello stato vocale per una versione futura, in un presente prossimo. Come per la migrazione di chat (tramite QR code) solo (per il momento) per i dispositivi Android, anche questa release non è ancora disponibile per i beta tester, ma qualcosa arriva per capire di cosa si tratta.

A breve ci sarà la possibilità di caricare note vocali nei nostri aggiornamenti di stato. Grazie proprio a questa funzionalità, gli utenti di WhatsApp potranno condividere brevi note vocali con i rispettivi contatti, in base alle impostazioni sulle rispettive privacy. Questa funzionalità è ancora in fase di sviluppo, ma grazie all’aggiornamento 2.22.21.5 beta di WhatsApp per Android, wabetainfo ha portato in dote i primi screen, che evidenziano una nuova interfaccia.

Sarà tutto molto simile a quella già presente del compositore di stato testuale: all’interno di questa sezione è stata infatti spostata la possibilità di registrare una nota vocale per gli aggiornamenti di stato. Quando un utente avrà il desiderio di pubblicare un aggiornamento dello stato vocale, potrà anche scegliere un colore di sfondo per la nota vocale e verrà visualizzato come fumetto di messaggio. Non solo. La nota vocale verrà riprodotta automaticamente ogni volta che si aprirà un aggiornamento dello stato vocale, sarà chiaramente protetta da crittografia end-to-end con annessa l’opportunità di caricare una nota vocale per un massimo di 30 secondi.