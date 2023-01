WhatsApp ora non hai più limite alle foto; nuova versione ti permette di usare la Full-Res

Le Community di WhatsApp sono state le ultime funzionalità a essere immesse su WhatsApp nel 2022, ma hanno fatto da apripista ad altre novità.

Ora messaggiare con se stesso è possibile in tutta la sua (recente) implementazione. E’ in cantiere di cambiare, che fa rima con esemplificare, la migrazione di chat, ma soltanto per i dispositivi Android, almeno per un primo, futuro prossimo. Good news anche per il segmento foto.

Sull’applicazione di messaggistica istantanea numero uno al mondo, sarà possibile, finalmente, inviare le foto a risoluzione originale, senza più in pratica mandarsi immagini tramite e-mail perché su WhatsApp non rendono come dovrebbero.

Addio foto compresse. WhatsApp, infatti, sta sviluppando una funzione per consentire a breve agli utenti di inviare foto nella loro qualità originale, dopo che la funzione è stata individuata nella versione beta dell’app. Ciò significa che la piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta sta attualmente testando la funzionalità e potrebbe includerla in un futuro aggiornamento dell’app.

L’opzione per condividere le foto nella loro qualità originale è stata individuata per la prima volta dal sempre credibile WABetaInfo.

Attualmente è in fase di sviluppo nell’aggiornamento della versione 2.23.211: lì è stata scovata una nuova icona di impostazione all’interno dell’intestazione dello strumento di disegno, proprio per scegliere la qualità della foto. Attraverso questa impostazione, gli utenti avranno un maggiore controllo sull’opzione di qualità delle foto che stanno inviando, inclusa la qualità HD e quella data dall’originale.

Non è un concept nuovo. Ma stavolta è diverso

Attualmente, infatti, non è possibile inviare foto nella loro qualità originale, in quanto è WhatsApp stesso che comprime la foto condivisa, con l’inevitabile conseguenza di una perdita di qualità e di dettagli importanti.

Questo il concept di WhatsApp, un’idea da sviluppare, perché è bene ricordare che la funzione è in roll out, individuata soltanto nella versione beta dell’applicazione, ma non ancora disponibile, per esempio, per i beta test. Pertanto, non vi è alcuna conferma su quando la funzionalità finirà nella versione finale dell’applicazione.

Non è un concept nuovo, comunque. Già all’interno di una beta risalente al 2021 WhatsApp aveva sviluppato un qualcosa di simile, con la possibilità di scegliere una configurazione di qualità per le foto inviate tra “automatico”, “migliore qualità” e “risparmio dati”. Il problema, risalente a due anni fa, fu che configurazione di migliore qualità non consentiva agli utenti di inviare foto nel formato originale, poiché queste risultavano solamente meno compresse. Da qui lo sviluppo di Foto HD.