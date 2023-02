WhatsApp, ora non ti potrai più nascondere: la nuova Beta ti becca subito

I messaggi effimeri diventano un po’ meno effimeri. Con la nuova versione di WhatsApp, infatti, si attiverà una nuova funzione in grado di salvare i messaggi temporanei.

Essere una delle applicazioni di messaggistica istantanea più diffusa al mondo ha i suoi pro e i suoi contro. Lo sa bene WhatsApp, o meglio, Meta, il grande gruppo di Mark Zuckerberg. Si, perché per consentire lo sviluppo di una piattaforma utilizzata quotidianamente da miliardi di persone, le novità da introdurre non sono mai abbastanza. Ovviamente, non si possono inserire tutte le novità ogni volta che si vuole, sconvolgendo la user experience.

Ogni nuova funzionalità, infatti, deve passare sotto la lente d’ingrandimento degli utenti che hanno la possibilità di testarla. Il processo è molto semplice e anche parecchio sensato. Quando il team di sviluppo di WhatsApp crea nuovo codice per aggiornare l’applicazione, la nuova versione così creata viene messa in fase di beta, cioè una fase in cui le modifiche non sono ancora definitive. In questo passaggio, tutte le novità vengono provate, toccandole con mano, dai volontari che desiderano farlo, fornendo feedback importanti. La nuova funzionalità viene poi introdotta nell’app principale solo se supera questa fase di beta test.

Attenzione all’effetto “spia”: i messaggi effimeri si potranno salvare

I ragazzi di WABetaInfo lavorano incessantemente, giorno per giorno, per scovare le novità che saranno introdotte nell’utilizzo dell’applicazione. Non si limitano a provare e a riportare quello che si trova in fase di beta, ma si mettono a scandagliare il codice in cerca di linee sospette e indizi che lascino intendere novità ancora più nascoste. L’ultima scoperta è a dir poco sensazionale, e riguarda la versione 2.23.4.10 di WhatsApp Beta per Android. Nel codice, infatti, è stato incluso un supporto per garantire la possibilità di salvare i messaggi effimeri nelle chat, con la funzione di poterli recuperare molto semplicemente al bisogno.

Il meccanismo di salvataggio è del tutto simile a quello dei messaggi normali: basta tenere premuto su uno di essi e poi selezionare l’opzione. Il contenuto salvato sarà visibile da tutti i partecipanti della chat, i quali tutti potranno avere lo stesso controllo sui messaggi salvati, in modo da proteggere la privacy di chi invece avrebbe voluto eliminare il contenuto poco dopo l’invio, utilizzando appunto lo strumento dei messaggi effimeri.