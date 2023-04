WhatsApp si aggiorna con una novità mai vista: arrivano i Canali, ma a cosa servono? Potrebbero diventare indispensabili

Ci sta lavorando da gennaio 2023. WhatsApp le chiama tecnicamente newsletter, sono canali che sfociano nel mondo della comunicazione per un’esperienza maggiore sull’app di messaggistica numero uno al mondo.

Newsletter, o Canali fa lo stesso, altri non sono che messaggi che possono essere inviati dall’account aziendals di un brand a un pubblico specifico di clienti, con informazioni rilevanti.

Le aziende le possono inviare agli utenti di WhatsApp per offerte speciali, sconti esclusivi ma anche annunci per nuovi prodotti in uscite. Offerte che saranno ad hoc, personalizzate, per i grandi eventi, come festività e compleanni, ma anche per Black Friday e Cyber Monday, piuttosto che i saldi di inizio anno, gli sconti primavera, Pasqua o Ferragosto.

Ciò che distingue le newsletter di WhatsApp dagli altri invii digitali è che hanno un tono molto più colloquiale. Rappresentano una valida alternativa alle tradizionali mail di marketing che inondano le nostre caselle di poste, ma che ormai vengono usate sempre meno, a meno che non si tratti di materiale ufficiali, che necessitano per esempio di una PEC.

Con le newsletter di WhatsApp si possono utilizzare immagini e videomessaggi, più da Gen Z tanto per intenderci, uno stile marketing diretto, più originale e accattivante, diretto. Nell’era dei social media di massa e della comunicazione istantanea, d’altronde, alcune forme di marketing che un tempo erano un mezzo innovativo per diffondere il messaggio della tua azienda ora spesso non sono all’altezza.

Tutto facoltativo, tutto gratuito e sicuro

Il ritorno dell’investimento pubblicitario è spesso difficile da valutare e molte forme di marketing tradizionale vengono sminuite dall’eccezionale portata organica delle moderne piattaforme di social.

Poiché la concorrenza continua ad aumentare, le aziende ora devono essere costantemente alla ricerca dei modi più recenti ed efficienti per raggiungere il proprio pubblico di destinazione. Ed è qui che WhatsApp Newsletter ha intenzione di fare la differenza. Il commercio conversazionale, infatti, è un tipo di e-commerce che si concentra su conversazioni bidirezionali con i clienti tramite l’uso di strumenti di chat online, offrendo un’alternativa alla raffica indiscriminata di informazioni a cui gli utenti sono sottoposti quotidianamente dalle aziende, che cercano di promuovere i loro ultimi prodotti e offerte.

Nel nuovo menu, WhatsApp ha intenzione di includere tra gli aggiornamenti di stato personali e dei propri contatti, in basso, proprio questi canali, sia quelli a cui ci si è iscritti, particolare da non sottovalutare in maniera facoltativa, sia quelli che vogliamo trovare, grazie a un semplice tasto visibile con su scritto “Trova canali”. L’app numero uno al mondo assicura sicurezza e privacy: nessuno potrà vedere nome, numero di telefono e le altre info riservate. I primi a usufruire di queste Newsletter (o canali) saranno gli utenti di Android, poi, a stretto giro di posta, sicuramente questa funzione sbarcherà su iOS.