WhatsApp ti aiuta per lavorare: stavolta la cosa si fa seria e diventa un potente alleato

Una delle grandi qualità che ha permesso a WhatsApp di diventare la messaggistica numero uno al mondo, è stata la sua trasformazione da app principalmente ludica a lavorativa.

Su WhatsApp ormai si condividono file World o Excel, molto più pratico e velocità delle e-mail (non quelle ufficiali). Su WhatsApp si fanno call, ampliate per di più con le ultime funzionalità. Anche i sondaggi, per darsi un appuntamento, vengono usati maggiormente in ambito lavorativo, come per organizzare l’orario di una call, tanto per dirne una.

Mark Zuckerberg, a quanto pare, ha voglia di percorrere questa strada, deciso a migliorare WhatApp, aiutante per ogni lavoratore. In tal senso si può inquadrare un nuovo aggiornamento attraverso il programma Google Play Beta, portando la versione alla 2.23.7.17, scoperto come spesso accade dal team di wabetainfo. WhatsApp sta lavorando alla possibilità di creare una newsletter, uno strumento privato opzionale disponibile in un futuro aggiornamento dell’app. La feature in questione si chiama, appunto, Newsletters. Ed è in fase di sviluppo.

Già a febbraio si parlava della possibilità di un WhatsApp at work nell’ottica di una nuova funzionalità disponibile in un futuro aggiornamento dell’applicazione: uno strumento di newsletter privata. Grazie a questa funzione sarà possibile creare una chat broadcast a cui le persone potranno iscriversi.

La nuova chat sarà accessibile tramite “la scheda di stato” ridisegnata, rivelano quelli di Wabetainfo nell’articolo sull’aggiornamento beta di WhatsApp per Android 2.23.5.8. La funzionalità è ancora in fase di sviluppo ma grazie all’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per Android 2.23.7.17 disponibile sul Play Store, è possibile saggiare la novità in arrivo: nello specifico come creare una newsletter.

Un’estensione della messaggistica privata

Come mostrato dagli screenshot di Wabetainfo, una newsletter ha bisogno di un nome e di una descrizione. Tuttavia, non si può escludere che questa sezione possa non essere compilata a causa di potenziali campi mancanti, come la possibilità di scegliere un nome utente per la newslette. Dopo aver creato una newsletter, comunque, essa sarà visibile nella scheda dello stato, altri utenti potranno accedervi utilizzando un link di invito alla newsletter, in alternativa inserendo il nome utente all’interno di WhatsApp.

Le newsletter saranno facoltative, il che significa che un utente potrà scegliere liberamente di non iscriversi a nessuna newsletter, sarà proprio WhatsApp a non proporre neanche una, in quanto non ci sono raccomandazioni algoritmiche.

La funzione deve essere intesa come un’estensione della messaggistica privata ed è separata dalle altre chat, che continueranno a essere crittografate end-to-end.