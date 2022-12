WiFi calling, il nuovo servizio gratuito di WindTre per chiamare tutti

È in arrivo WiFi Calling, una nuova funzionalità proposta dalla società WindTre che consente di effettuare le chiamate tramite Wi-Fi in via totalmente gratuita. Il nuovo servizio del gestore telefonico non sarà a pagamento e consentirà di utilizzare la funzione delle chiamate vocali, sia in entrata che in uscita, anche senza copertura di rete.

Questo sarà possibile grazie ad una rete Wi-Fi di WindTre, la prima azienda a sperimentare questa nuova tecnologia in Italia. Ovviamente, tutta la fase di test è in regola, avendo il gestore ottenuto tutti i permessi necessari da parte delle autorità competenti, quindi il progetto è in fase di nascita su tutto il territorio nazionale.

Da una spiegazione che hanno fornito direttamente i tecnici che si stanno occupando dello sviluppo del progetto, possiamo sapere che si potrà utilizzare lo smartphone, grazie a WiFi Calling, anche in luoghi dove comunemente non è possibile effettuare chiamate, a causa della poca ricezione di rete. Inoltre, non si avrà più quel fastidioso momento di interruzione, se la linea dovesse “riprendersi” e passare dal Wi-Fi alla rete mobile o viceversa.

Attualmente, infatti, nonostante ci si trovi in un luogo in cui è possibile utilizzare il Wi-Fi, se il nostro dispositivo non è sotto copertura di rete e, quindi, detta comunemente non prende la linea, non è possibile effettuare telefonate normali, ma esclusivamente utilizzando terzi software come WhatsApp, Telegram o altre applicazioni che sfruttano la rete Wi-Fi anziché quella telefonica.

Però, rispetto ad altri servizi che permettono le telefonate attraverso il Wi-Fi, come quelle appena citate, il WiFi Calling possiede molte caratteristiche in più in quanto a funzionalità. Ad esempio, è possibile effettuare chiamate di emergenza anche in assenza di copertura radiomobile. Inoltre, l’esperienza di chiamata risulta più fluida e decisamente migliore rispetto alle telefonate effettuate da applicazioni, a partire dai tempi di esecuzione della telefonata stessa.

Chi può sfruttare il servizio WiFi Calling?

Attualmente, il WiFi Calling non è supportato da tutti gli smartphone in commercio. Il servizio, comunque, è disponibile in via totalmente gratuita già per la maggior parte dei clienti WindTre, sia privati che business, basta avere uno smartphone compatibile. Attualmente, il servizio è supportato dalla linea Samsung, per la precisione sul Galaxy S22, e dalla linea Xiaomi, sul suo 12 Pro.

Questo verrà esteso, in un prossimo futuro, a molti più modelli e a più clienti, ma bisognerà attendere qualche mese. Questa funzionalità, come anticipato, è totalmente gratuita, non verranno dunque addebitati ulteriori costi rispetto a quelli dell’abbonamento attualmente sottoscritto con il gestore.

Il WiFi Calling potrà essere utilizzato su tutto il territorio nazionale e non sarà necessario effettuare alcuna installazione di terze applicazioni, nemmeno appartenenti a WindTre. Inoltre, non bisognerà nemmeno configurare manualmente il proprio dispositivo, poiché sarà tutto automatizzato.