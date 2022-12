WindTre lancia l’offerta che ti fa risparmiare da pazzi: a meno di €10 hai tutto illimitato per davvero

Un’offerta che non si può rifiutare, quella di WindTre. È già disponibile, entrata in corso dal 22 Dicembre, la nuova promozione del gestore telefonico dedicata a tutti i nuovi clienti che decidono di cambiare operatore. Per loro è disponibile un tutto compreso a meno di 10,00€, con cui l’azienda ha deciso di fare concorrenza agli altri operatori virtuali, compresa Iliad.

Quest’ultima, infatti, sta proponendo diverse offerte interessanti con le sue promozioni Flash. Tra le varie promozioni di questo operatore, la Flash 160 era quella più gettonata, sia per gli utenti che avevano già sottoscritto un abbonamento che per coloro che decidevano di sfruttare l’opzione di portabilità. Purtroppo Iliad la propone a tempo limitato, dunque WindTre ha deciso di fare la sua mossa con MIA Unlimited.

La promozione è disponibile per alcuni clienti selezionati da WindTre, a cui è stata fatta l’offerta tramite comunicazione personale. Probabilmente, in futuro ne saranno selezionati anche altri, dunque se siete già clienti dell’operatore e vi interessa aderire alla promozione potete attendere pazientemente o, in alternativa, recarvi in un centro WindTre per maggiori informazioni riguardo l’accessibilità all’offerta.

Per tutti coloro che, invece, non sono clienti WindTre ma decidono di sfruttare l’opzione di portabilità del numero, è possibile accedere a MIA Unlimited senza vincoli. L’offerta è dedicata a tutti coloro che provengono da Iliad, Fastweb, Tiscali ed altri operatori virtuali. Sono esclusi, invece, i clienti che provengono da operatori maggiori come Vodafone e TIM, assieme a quelli provenienti da Kena Mobile, Very Mobile, ho.Mobile, Elimobile e LycaMobile.

Trattandosi di un’offerta undergroud, la promozione non è presente sul sito ufficiale dell’operatore. Per sfruttare, quindi, la portabilità del numero, bisogna necessariamente recarsi in uno store fisico. Il costo di attivazione dell’offerta è pari a 30,00€, suddivisi in 24 rate mensili da 1,25€. Se si mantiene attiva la promozione per questo lasso di tempo, WindTre andrà ad azzerare il costo di attivazione, ma si dovrà sottostare al vincolo contrattuale per tutti e due gli anni. In alternativa, è possibile pagare il prezzo pieno di attivazione per non avere vincoli.

Cosa comprende l’offerta?

La promozione si suddivide in MIA Unlimited Easy Pay e MIA Unlimited, che non risultano essere cumulabili. La prima avrà un costo mensile di 9,99€ con addebito su carta di credito, carta prepagata o conto corrente, mentre per la seconda si prevede l’addebito, pari a 10,99€, direttamente su credito residuo.

Le due offerte comprendono chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, con 500 SMS al mese gratuiti e traffico dati illimitato su rete nazionale, con velocità di navigazione in 4G e fino a 10Mbps di velocità in download.