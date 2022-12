Xiaomi irresistibile: tutti già pronti con i pre order, diventerà leggenda

Xiaomi si dà agli eventi e presenta una novità assoluta che farà impazzire tutti i suoi fan. Si tratta di un dispositivo mai visto finora che la società cinese ha tenuto a tenere in serbo fino ad ora e che finalmente è stato presentato.

Si tratta del mini PC di Xiaomi che è stato presentato nei giorni scorsi e che grazie all’eccellente design integrato, integra altamente la scheda madre, la CPU, la memoria, il disco rigido, il radiatore e altro hardware del desktop tradizionale in un case host delle dimensioni di un palmo.

Ha un volume ultra-piccolo di soli 0,444 L, 112 La dimensione tridimensionale di ×112×38 mm è solo il 3% del tradizionale case tower, che è incredibilmente piccolo.

Il corpo principale in lega di alluminio monoblocco è stato sottoposto a molteplici processi come CNC + sabbiatura del metallo + anodizzazione e, con il delicato design smussato, sembra e si sente squisito, aggiungendo lucentezza al desktop minimalista.

Il mini PC di Xiaomi si basa sul processore di 12ª generazione Intel Core i5, è stato realizzato con processo produttivo Intel 7, possiede una CPU i5 1240p 12 core (4 P-core (Performance) + 8 E-core (Efficient) per un totale di 16 thread) con frequenza max Turbo: 4,4 GHz (P) | 3,3 GHz (E).

Mini Pc Xiaomi, ecco le altre specifiche

Tra le altre caratteristiche di Xiaomi MiniPc troviamo TDP max Turbo: 64 W; Cache L3: 12 MB; GPU: Intel Iris Xe, frequenza max 1,3 GHz. Inoltre può essere acquistato con una dotazione di porte e di memoria molto interessanti anche se non sono obbligatorie e possono anche essere tralasciate. Ad ogni modo la memoria è così composta: RAM: 16 GB, DDR4 3.200 MHz, SSD: 512, PCIe 4.0 NVMe.

Invece per quanto riguarda le porte abbiamo due tipologie: quelle sul retro e quelle sul fronte. Sul retro abbiamo 2 porte HDMI 2.1, 2 porte Thunderbolt 4 (USB-C), 1 porta Ethernet 2,5 Gigabit, 1 porta USB 3.0 Gen 2, 1 porta USB 2.0. Sul fronte troviamo invece 2 porte USB 3.0 di seconda generazione e 1 Jack Audio da 3,5 mm. La connettività disponibile è di Wi-Fi 6 e Bluetooth 5,3 mentre il consumo complessivo è di 100 W al massimo del consumo. In Cina, il mini PC di Xiaomi viene venduto con Windows 11 Home, mentre l’edizione barebone ancora non è stata immessa sul mercato e non sappiamo ancora se e quando verrà esportata anche in Occidente. Ad ogni modo costerà l’equivalente di 380 euro mentre la versione più estesa ne costerà circa 502.